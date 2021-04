Dayane Mello su Rosalinda, nuove dichiarazioni: “Il nostro è stato amore”

Dayane Mello rilascia nuove dichiarazioni sulla relazione con Rosalinda Cannavò durante il Grande Fratello Vip e il loro attuale rapporto

Grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, personaggio più forte e controverso, Dayane Mello ha fatto molto parlare di sè. Il suo carattere così deciso e nello stesso tempo spontaneo, la sua intensità nel vivere le emozioni, hanno colpito e conquistato i telespettatori.

A segnare fortemente la sua presenza nella Casa, è stato anche il rapporto con Rosalinda Cannavò, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Litigi, baci, riavvicinamenti, fino al distacco dell’attrice per vivere la sua storia d’amore con Andrea Zenga.

Dayane Mello è tornata sulla vicenda per ribadire il vero affetto che le ha unite, svelando anche il tipo di rapporto che intercorre attualmente tra le due.

Dayane Mello su Rosalinda: “Ci siamo amate”

Una delle storie più amate del Grande Fratello Vip è quella vissuta da Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, prima di mettere la parola fine. La modella brasiliana è tornata sull’argomento in un’intervista al settimanale Chi, ribadendo ancora una volta la realtà dei sentimenti che hanno esposto all’interno del programma.

Attualmente condividono un’amicizia fatta di corrispondenze su WhatsApp ma non si sono ancora riviste, pur sapendo che prima o poi accadrà e sarà “emozionante”, come sottolineato dall’ex gieffina. Ha specificato di essere molto felice per l’amica innamorata di Andrea Zenga, a prescindere da come siano andate le cose, e ha ammesso i suoi errori nel loro rapporto.

Tuttavia ha voluto ritornare sui passati avvenimenti per sottolineare la natura di quanto avvenuto tra loro: “Ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione é stata la nostra. L’amore che provavamo dentro alla Casa, l’abbiamo portato fuori con una forza cosi grande che ha superato i confini dell’Italia, toccando il Brasile e il resto del mondo. La gente ha sognato con noi e noi non fingevamo, eravamo verità piena. E poi l’amore ha diverse forme: e noi ci siamo amate“.

Ma ora è tempo di guardare avanti, e dalle ultime indiscrezioni sembra che la modella brasiliana lo stia facendo al fianco del calciatore Mario Balotelli.