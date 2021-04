Dayane Mello in bikini è di una bellezza sconvolgente. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto ancora una volta girare la testa ai suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

La modella brasiliana Dayane Mello in questi giorni è al centro della cronaca rosa dopo l’intervista rilasciata al settimanale Chi in cui racconta la fine indissolubile con l’ex fidanzato Mario Balotelli. “Non sono fidanzata. Sono sola”, ha affermato con decisione smentendo gli innumerevoli gossip trapelati su di loro recentemente. Ha poi continuato: “Non ho avuto tempo di pensare agli uomini. Con Mario Balotelli? Boh, rispondo così…Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze, siamo legati. Vedremo”.

Dayane ha anche riallacciato i rapporti con Rosalinda Cannavò oggi felicemente fidanzata con Andrea Zenga. Un’amicizia che forse la modella vorrebbe si trasformasse in qualcosa di più ma che al momento non può avere epilogo diverso: “Ci sentiamo spesso. Io sono una persona imperfetta, con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata”.

LEGGI ANCHE —> Amici, una coppia si lascia: lei ha un debole per Stefano De Martino? Le indiscrezioni

Dayane Mello strega in bikini, che fisico pazzesco!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

LEGGI ANCHE —> Nunzia De Girolamo, confessione pubblica sui social: “Voi che dite?” Sguardo magnetico – FOTO

Se la vita sentimentale di Dayane è un po’ alla deriva, quella lavorativa invece va a gonfie come vediamo dagli innumerevoli scatti che posta quotidianamente sulla sua pagina Instagram. L’ultimo la vede posare per il brand di costumi Gams srl, reggiseno a triangolo e slip sgambato di color cognac con micro paillettes.

“Take a breath ☀️” scrive a margine mentre cerca di assaporare il primo tiepido sole della località di lago in cui si trova per lo shooting. Mano dietro i capelli mossi dal vento, spalle contratte e gambe sovrapposte per permetterle di eseguire la posa perfetta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Fisico statuario e curve armoniche, Dayane ottiene in poche ore migliaia di like, anche Patrizia De Blanck le commenta emozionata “Amore mio, stupenda!”.