Detto Fatto, la clamorosa decisione della Rai su Bianca Guaccero

Novità in Rai per quanto riguarda la bella e brava conduttrice Bianca Guaccero, la rete conferma la decisone su di lei

Il programma è pronto, la bella Bianca Guaccero tornerà per la prossima stagione con Detto Fatto. La Rai vuole rilanciare il programma con la conduttrice ancora una volta. Il canale di riferimento sarà sempre Rai due ma potrebbe subire un cambiamento d’orario. Il programma è pronto ad accogliere nuovi volti con la sua padrona di casa.

Detto Fatto confermato nonostante la bufera

Il programma di Rai due condotto da Bianca Guaccero è stato confermato anche per la prossima stagione. Questa notizia arriva come una sorpresa, perché era tra i programmi in dubbio per il prossimo anno. Il motivo era dovuto alla bufera esplosa con la “sexy spesa”. Dopo a performance di Emily Angelillo, in molti hanno chiesto di eliminare il programma, una richiesta forte e convinta ma forse troppo esagerata per un solo scivolone. Era stato anche già sospeso lo show a causa di questo inconveniente. Tuttavia gli ascolti non sono abbassati e per questo motivo la Rai ha deciso di riprogrammarlo nel prossimo palinsesto. La Guaccero contribuisce a rendere il programma migliore, con i suoi vari e molteplici talenti tra canto e ballo.

Senza di lei non sarebbe lo stesso. Detto Fatto è la colonna portante del canale in un certo senso, è il programma che ottiene più share e questo gli assicura un posto nella programmazione giornaliera. A interessare il pubblico sono i numerosi ospiti famosi che spesso partecipano, ricordiamo Bianca Atzei che ha interpretato un magnifico duetto con la Guaccero. Ha anche partecipato Michela Persico, la giornalista sportiva e compagna di Daniele Rugani. Lei ha richiesto l’aiuto dell’esperta di stile per scegliere un outfit per un’occasione speciale. Anche i vari tutorial sono motivo d’interesse per il pubblico, tra quelli sul make-up e quelli per i capelli c’è molto da imparare.

Insomma un programma completo che include diversi ambiti e professionisti. Al pubblico piace, è un momento di tranquillità e leggerezza che in questo periodo serve più che mai. Aspettiamo dunque di vedere quali saranno le novità della prossima stagione!