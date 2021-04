La Leotta è bellissima in uno scatto su instagram in cui appare a bordo a campo con un impermeabile e le treccine ai capelli

Diletta Leotta sempre più bella sul campo, nell’ultima foto condivisa su instagram appare con indosso un’impermeabile e le treccine ai capelli, fantastica. Nella didascalia ricorda quanto è importante concentrarsi, “La concentrazione è il segreto della forza”. Moltissimi come sempre i commenti alla foto. “Ma se te guardo non mi concentro”, “Diletta non ti lasceremo mai leotta perché noi siamo l’ultras della curva nord del Brescia ohhh”, “Sei più bella della doppietta di Sandro”.

Diletta Leotta e Can Yaman qual’è la verità sulla loro storia?

Continua a far discutere la storia d’amore tra la conduttrice sportiva e l’attore turco di The Daydreamer. A distanza di pochi mesi si è passato da un matrimonio a una rottura senza mai capirne effettivamente i motivi. A quanto pare dagli ultimi aggiornamenti, Diletta Leotta avrebbe lasciato Can Yaman. Diletta avrebbe inoltre rifiutato l’invito di Yaman di andare in Turchia a conoscere la famiglia di lui. Probabilmente perché non era convinta al 100% di questa storia evidentemente. Oltretutto a Can non faceva piacere il modo in cui si mostrava la Leotta sui social, troppo provocante e sensuale così lontano dalla cultura di lui che ha un’immagine della donna decisamente diversa. Certo però che lui l’ha conosciuta sin da subito e sapeva a cosa andava incontro.

Non è mai buona cosa iniziare una storia con una persona sapendo già che alcune cose non vanno bene e pensando di poterle cambiare. La Leotta ha successo anche grazie al suo profilo Instagram e alla sua immagine sexy che si è costruita negli anni, per nessun motivo al mondo rinuncerebbe ad essere ciò che è sempre stata per la richiesta del suo uomo. Ed è molto sbagliato da parte di Can volere che lei cambi perché secondo la sua cultura non va bene.

Queste divergenze d’opinioni a quanto pare hanno separato definitivamente la coppia, comprensibilmente. Lei non indossa più l’anello che lui le aveva regalato, e lui non è più tornato attivo sui social. Ma tutto non sarebbe perduto, la Leotta infatti ha dichiarato a Striscia la notizia che non ha lasciato Can, ha semplicemente tirato il freno a mano perché lui correva troppo. Garantisce anche che il matrimonio ci sarà.

Lei è incentrata sulla carriera al momento e gestisce tutto con i suoi followers, lui invece ci tiene alla privacy e non vuole condividere tutto con i fan. Lei chiarisce anche che il suo ritiro dai social è dovuto a motivi di lavoro e non privati, ma è poco credibile. Staremo a vedere dov’è la verità di questa vicenda e cosa succederà successivamente.