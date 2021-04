Elena Santarelli: il consiglio importante in una giornata speciale – FOTO

Elena Santarelli. La famosa conduttrice e show girl ha un messaggio urgente da condividere su Instagram con il suo pubblico in una giornata che, oggi più che mai, ha un significato importante

Elena Santarelli ha una carriera floridissima che l’ha portata, nel corso degli anni, a barcamenarsi in diversi settori dello show business italiano. Nata a Latina nel 1981, ha mosso i primi passi da giovanissima inizialmente nel mondo della moda; è stata indossatrice per stilisti di prestigio e fama indiscussa come Giorgio Armani, Laura Biagiotti, Gai Mattiolo.

Poi il passaggio sul piccolo schermo; l’abbiamo conosciuta inizialmente grazie al quiz show L’Eredità, in cui ha imperversato tra il 2002 e il 2004, sotto la conduzione all’epoca di Amadeus. Nel 2005 è stata una dei naufraghi del reality di sopravvivenza L’Isola dei Famosi. Ha posato per degli scatti roventi per il calendario di Max, consacrandola regina di bellezza e sensualità.

Anche cinema per lei. L’ultimo film ha cui ha partecipato è stato Se mi vuoi bene, per la regia di Fausto Brizzi nel 2019. E’ stata diretta anche da Carlo Vanzina, Jerry Calà, Alessandro D’Alatri e Paolo Costella.

I mille talenti di Elena Santarelli

Elena Santarelli ha espresso il suo talento anche nella scrittura. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Una mamma lo sa, Edizioni Piemme. L’opera è nata dall’esperienza personale della conduttrice che ha passato un periodo tragico con la scoperta del tumore cerebrale maligno che ha colpito il figlioletto Giacomo.

Il dolore e la sua forza sono racchiusi in quelle pagine, insieme al coraggio di affrontare con determinazione la malattia. Fortunatamene il bambino ne è uscito vincitore.

Molto attiva anche sui social network, conta sul suo profilo Instagram quasi 2 milioni di follower. Per questo motivo vuole utilizzare la sua influenza per informare il pubblico che la segue su importanti questioni che riguardano tutti. Oggi, 22 aprile, è la Giornata internazionale della Terra, un’occasione per celebrare la bellezza del nostro pianeta ma anche per sensibilizzare e ricordare i rischi che corre.

Elena Santarelli si espone in prima persona e dice: “Mi impegnerò a diventare una consumatrice più responsabile e più consapevole, per uno stile di vita più sostenibile”.

Non solo, ha già fatto tanto e vuole condividere la sua esperienza, invitando a una presa di coscienza: “A casa nostra abbiamo scelto di installare un impianto fotovoltaico per produrre energia pulita con un impatto pari a zero sull’ambiente, i pannelli fotovoltaici consentono un significativo risparmio energetico. Abbiamo optato per una tecnologia green. Il prossimo passo potrebbe essere un’auto elettrica”. Dovremmo seguire tutti il suo esempio per un futuro migliore.