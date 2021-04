Elettra Lamborghini è pronta per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi: la prova make-up ha lasciato i fan di stucco. Scollatura divina…

Dal giorno in cui ha messo piede nello studio dell’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ha incantato tutti con i propri look stravaganti e mai prevedibili. Senza dubbio, alla cantante piace farsi notare, e con il proprio carattere esuberante ci riesce alla perfezione. Nonostante la sua partecipazione al programma sia avvenuta con netto ritardo, a causa del Covid, l’artista si è immediatamente distinta tra gli opinionisti: schietta e divertente, Elettra regala le sue perle di saggezza in ogni puntata.

Anche questa sera, i telespettatori avranno modo di apprezzarla in tutte le sue sfaccettature. La Lamborghini, stuzzicando la curiosità dei fan, ha voluto postare dei video in cui ha mostrato, in anteprima, il make-up. Gli utenti, rapiti da lei, non possono non soffermarsi sulla scollatura divina.

Elettra Lamborghini, la prova make-up lascia di stucco: scollatura divina – FOTO

Make-up nude ed estremamente raffinato per Elettra Lamborghini, che si prepara a stupire i numerosi telespettatori dell’Isola dei Famosi. Per la puntata di questa sera, la cantante ha scelto un trucco molto delicato agli occhi, con un ombretto dai colori tenui ed un rossetto altrettanto impercettibile.

Nei due video condivisi tramite le Instagram stories, l’ereditiera appariva impegnatissima nelle fasi di make-up e acconciatura. Ai fan, tuttavia, non poteva sfuggire la scollatura appetibile. Elettra, con le sue forme prorompenti ed il suo sorriso smagliante, ha catturato davvero tutti.

Anche questa sera, la Lamborghini darà il meglio di sé durante la puntata dell’Isola dei Famosi, dove ricopre il ruolo di opinionista. Assieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, la cantante forma un trio a dir poco esplosivo.