Elisa Visari, sexy sirenetta mostra al web “i colori dell’anima” – FOTO

Elisa Visari ha lasciato il web a bocca aperta incantandolo con una foto in cui omaggia alla bellezza che Madre Natura sa creare

Elisa Visari è davvero uno spettacolo della natura e la foto che ha voluto condividere sul suo profilo Instagram ne è la dimostrazione. Completamente immersa in acque cristalline l’attrice si è lasciata ritrarre mentre sott’acqua si abbandona alla corrente. Il fondale di sabbia candida sembra uscito da una rivista di viaggi così come anche le mille sfumature di blu che il mare è riuscito ad assumere. Elisa indossa un bikini bianco che quasi scompare grazie ai riflessi del sole che penetrano la superficie dell’acqua. Tutt’uno con l’ambiente che la circonda è l’immagine perfetta di un’incantevole sirena che si diverte a giocare nel suo habitat naturale. Nella didascalia che accompagna la foto l’attrice ha voluto sottolineare proprio il fascino dei toni di blu che la circondano scrivendo che questi “sono i colori della mia anima“. Uno scatto che fa sognare per la ricchezza di bellezza che la natura ha saputo immaginare.

Le critiche ricevute da Elisa Visari

L’incantevole foto che Elisa Visari ha pubblicato sul suo profilo Instagram è stata scattata a Punta Cana nella Repubblica Domenicana. L’attrice si trova ormai da diversi giorni nel paese del centro america in compagnia del fidanzato Andrea Damante. Come accade a qualsiasi coppia innamorata, i due hanno spesso immortalato la loro vacanza con scatti finiti poi sui rispettivi profili social. Purtroppo però i due fidanzati hanno dovuto fare fronte anche a diverse critiche che sono state rivolte loro proprio a seguito di questo viaggio. La loro “colpa” sarebbe stata quella di essersi concessi questi giorni di relax e divertimento quasi dall’altra parte del mondo mentre in Italia la situazione è critica.

Il riferimento è quello alla pandemia di Covid che ancora tiene sotto scacco il paese e che non solo non permette la possibilità di andare in vacanza ma addirittura di tornare ad una vita “normale”. Le polemiche verso Elisa e Andrea purtroppo non sono cessate nemmeno dopo che i due hanno rivelato di trovarsi a Santo Domingo per degli impegni di lavoro.