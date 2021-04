Vittime della tragedia sono due ventenni. Ancora ignote cause e circostanze del decesso: la polizia ha avviato le indagini.

Una gita tramutata in tragedia. È successo a Piton de la Fournaise, nel dipartimento d’oltremare francese dove il vulcano attivo dell‘isola de La Réunion raggiunge il suo apice a 2632 metri di altitudine. Dichiarati dispersi dalle rispettive famiglie, i cadaveri dei due giovani escursionisti sono stati ritrovati ai piedi della caldera centrale questo giovedì 22 aprile dalla gendarmeria locale PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne). Cause e circostanze del decesso risultano ancora sconosciute.

La scoperta in cima al vulcano

L’elisoccorso del PGHM ha sorvolato questa mattina (giovedì 22 aprile) il Piton de la Fournaise, ma ha dovuto interrompere le ricerche aeree a causa del maltempo. I corpi sono stati trovati poco dopo dagli agenti che guidavano la ricerca via terra. Secondo quanto riportano i media francesi, il giorno della tragedia risale allo scorso martedì (20 aprile), durante l’esplorazione dei ragazzi all’interno dell’area del Piton.

I due studenti universitari frequentavano la facoltà di scienze e tecnologia presso l’università locale. Attraverso un comunicato stampa pubblicato questo giovedì, il rettore Chantal Manès-Bonnisseau ha espresso l’immenso dolore in cui è immersa l’Accademia e ha proposto l’istituzione in Ateneo di un’unità di aiuto e sostegno psicologico per “accompagnare gli studenti e il personale vicino alle vittime”. Stando a quanto riferisce la Prémiere, gli incidenti sui sentieri escursionistici del Piton de la Fournaise sono molto frequenti, ma raramente fatali.

L’ultimo incidente mortale risale al 2003, quando la salma carbonizzata di un giovane è stata rinvenuta nella caldera del vulcano, in prossimità di una colata lavica.

