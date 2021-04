Eva sfida Mercedesz e mostra il suo lato migliore: eterna – FOTO

La splendida Eva ha lanciato la sua sfida a Mercedesz, pubblicando uno scatto del suo lato migliore: l’inquadratura offre una visuale mozzafiato

Tra mamma e figlia la guerra social è ufficialmente aperta. D’altronde, con poco meno di vent’anni di differenza, Eva e Mercedesz sembrano quasi coetanee. La 29enne, che su Instagram sta diventando una vera e propria celebrità, tiene sempre aggiornati i fan in merito alle proprie occupazioni quotidiane. Tramite video dei suoi workout e foto dalle inquadrature travolgenti, Mercedesz è un trionfo di sensualità.

L’ex pornostar, d’altro canto, non ha nulla da invidiare alla figlia bellissima. Con il suo fisico statuario e le curve prorompenti, Eva è in grado di sostenere alla perfezione la sfida con Mercedesz. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, l’attrice ha mostrato il suo lato migliore: la visuale è mozzafiato e raccoglie i consensi di tutti.

Eva sfida Mercedesz, la FOTO in cui inquadra il suo lato migliore

“Ma una Eva al GF VIP?“, scrive l’ex pornostar nella didascalia del suo ultimo post, che ha lasciato gli utenti letteralmente ammutoliti. Eva, immersa in un clima decisamente estivo, ha inquadrato il suo “lato migliore”: il fondoschiena di marmo e le gambe toniche le hanno fatto guadagnare il record di likes. Il costume striminzito mette in evidenza il suo corpo slanciato e muscoloso, accentuando le curve da urlo. I 48 anni, per l’ex pornoattrice, sono solamente un numero: la sua bellezza può competere con quella della figlia Mercedesz.

Di fronte all’interrogativo posto dall’attrice, i fan si sono scatenati. “Che magnifico panorama” – si complimenta qualcuno, mentre un altro utente aggiunge – “Al Gf Vip saresti bravissima. Patrimonio Unesco“.