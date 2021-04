Federica Panicucci bellezza e charme da vendere: “Novità in arrivo” – FOTO

Federica Panicucci con una sola foto riesce ad illuminare la giornata dei tantissimi fan che l’ammirano e forse qualcosa bolle in pentola

Pochi personaggi del mondo della televisione italiana sanno incarnare perfettamente un’immagine di bellezza ed eleganza come è il caso di Federica Panicucci. Spesso le sue “colleghe” sembrano quasi essere troppo all’inseguimento del sensazionalismo e dei facili ascolti per ricordare che nulla premia di più della classe e la professionalità. Federica Panicucci in questo rappresenta quindi quasi un’eccezione del panorama televisivo. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram ad esempio, l’amata presentatrice riesce ad abbagliare con la sua semplicità. Federica indossa infatti un vestitino che si abbottona sul davanti della tonalità primaverile del lilla. Una mano portata alla fronte dirige lo sguardo dei follower verso il suo sorriso luminoso esaltato dal trucco perfetto. Gli hashtag usati solleticano un po’ la fantasia del pubblico, uno infatti dice “novità in arrivo“. Forse un nuovo programma oppure un’idea che arricchisca ancora di più Mattino Cinque? E se riguardasse la sua vita privata? Comunque sia saranno di sicuro piacevoli sorprese.

Fiori d’arancio per Federica Panicucci

Dopo una lunga relazione durata circa venti anni con il dj Mario Fargetta coronato non solo dal matrimonio ma anche dalla nascita di due figli, Sofia e Mattia, per Federica Panicucci non ci sono stati giorni sereni. Un divorzio è sempre un momento difficile da affrontare, specialmente se la coppia ha anche dei figli. Per fortuna però, anche per amore dei piccoli, il rapporto della bella presentatrice con l’ex marito è sempre stato ottimo. Dal 2016 Federica ha ritrovato l’amore e il sorriso grazie alla storia d’amore iniziata con l’imprenditore Marco Bacini. La coppia, a dimostrazione di una relazione che procede a gonfie vele, ha anche creato insieme un brand di moda Let’s Bubble.

Proprio la solidità del loro rapporto, spesso mostrata anche attraverso i profili social, ha spesso fatto ipotizzare che i due siano in procinto di pronunciare il fatidico “sì”. Quelle che finora erano soltanto voci adesso sembrerebbero aver trovato una conferma nelle dichiarazioni della stessa Federica. Durante un’intervista a Vanity Fair la presentatrice ha rivelato che le nozze ci saranno di sicuro e “anche a breve“.