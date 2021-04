Il primato devastate di Francesca Ferragni con il suo ultimo scatto dalle bianche trasparenze è una visione idilliaca.

La sorella trentunenne di Chiara, Francesca Ferragni, e secondogenita della famiglia, nonostante dedichi la sua vita a questioni non del tutto mondane, grazie ai suoi studi intrapresi in odontoiatria, e per cui pratica attualmente la sua dedita professione, nelle ultime settimane la sua popolarità, già ben affermata sul web, pare si stia ampliando a dismisura.

Grande appassionata di fitness, musica e viaggi, Francesca, sebbene non si affermi nel mondo dello spettacolo come la speculare imprenditrice digitale cremonese, ama egualmente condividere le sue attività giornaliere su Instagram.

Francesca Ferragni è una visione idilliaca tra suggestive trasparenze

Nell’ultimo contenuto pubblicato nella serata di ieri, la bellissima Francesca, si mostra intenta a sorseggiare un buon calice di vino bianco. A colpire però i suoi follower, non sarà tanto la suggestiva atmosfere che contorna il suo fascino, quanto il fascino stesso. L’outfit indossato per l’occasione sembra dare il benvenuto all’estate 2021. Un capo d’abbigliamento ornato da ricami ed alquanto dotato di sublimi trasparenze, che fa innamorare i suoi ben 1,2 milione di ammiratori.

Purtroppo, anche su grande richiesta delle sue beniamine, il brand che ha realizzato il meraviglioso vestito indossato da Francesca non è stato ancora svelato. Nel frattempo però in molte sembrano ingenuamente preferirla alla sua amata sorellina: “Sei la più bella delle Ferragni 😍“.

Ma le competizioni sembrano essere in gran lunga bandite in casa Ferragni. Tant’è che il feeling che lega le tre sorelle, appare sempre ben visibile agli occhi di tutti. Specialmente attraverso le loro magistrali istantanee, che le ritraggono felici ed orgogliose del loro successo, rimanendo in tal modo serrate in un abbraccio senza tempo.