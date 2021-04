Francesca Lodo: “Io e Belen Rodriguez vittime della cocaina”

L’attuale naufraga dell’Isola dei Famosi è stata vittima di Vallettopoli e un episodio ha compromesso la sua carriera fino ad oggi.

Francesca Lodo è salita alla ribalta nei primi anni 2000 grazie alla sua partecipazione come Letterina al game show Passaparola, insieme alle più celebri Ilary Blasi e Silvia Toffanin.

Cugina della showgirl Giorgia Palmas, insieme a lei ha iniziato a fare i primi provini per sfondare nel mondo della televisione che era sempre stato il suo sogno.

Purtroppo dopo il successo tutto d’un tratto i riflettori si sono spenti su di lei, dopo un episodio che, complice un mondo pericoloso al quale si è avvicinata con ingenuità e sprovvedutezza, l’ha affondata.

Nel 2006 Francesca è rimasta coinvolta nello scandalo Vallettopoli e non è riuscita ad uscirne come invece hanno fatto altre sue colleghe tra cui Belen Rodriguez.

“Io e Belen due ragazzine gasate dalla notorietà”

Francesca e Belen all’epoca erano migliori amiche ma mentre la showgirl argentina, nonostante lo scandalo otteneva sempre più successi nella sua carriera, Francesca è stata esclusa da quel mondo tanto sognato che però la stava rovinando.

Dopo una serie di deposizioni Belen ha affermato di aver fatto uso di cocaina che le era stata ceduta proprio da Francesca la quale ha confessato anche sulle pagine di Vanity Fair, quanto accaduto nelle notti all’Hollywood:

“Avevo paura, temevo che tutto mi stesse crollando addosso. Sette anni di lavoro, dal 1999, bruciati in un istante. Mi sentivo in colpa, avevo usato droga in un paio di occasioni. E ho confessato di averlo fatto con la mia amica del cuore, Belen Rodriguez. Non ho fatto lo scaricabarile. Mi sono autoaccusata. Volevo solo essere sincera ed essere creduta. Mi dispiace che l’amicizia con Belen sia finita in frantumi. Io non l’ho mai accusata: semplicemente siamo state due stupide, due ragazzine gasate dalla notorietà. Ci hanno offerto cocaina e noi fra l’euforia e qualche bicchiere di troppo ci siamo cascate. Sembrava una bravata. Invece è stato un terribile errore“.

Nonostante ciò la bella sarda ci ha tenuto a sottolineare: “Non ho preso il vizio. Non sono una drogata. L’indagine mi ha infamata, ma non sono mai stata inquisita per spaccio”.