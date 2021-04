Gigi D’Alessio, il nuovo amore che funziona e i motivi dell’addio ad Anna

Spicca il volo con il suo nuovo amore Gigi D’Alessio, mentre i motivi dell’addio ad Anna Tatangelo divengono sempre più palesi.

Giunge con clamore la notizia che conferma la nuova relazione d’amore del cantautore partenopeo per eccellenza, Gigi D’Alessio. Dopo essersi drasticamente arrestata per un lungo periodo, la vita sentimentale dell’artista napoletano, generando crescente curiosità e dispiacere da parte dei suoi fan, adesso si volta pagina. Ad un anno e mezzo dalla conclusione della sua storica storia d’amore con la cantante Anna Tatangelo, pare sia arrivato davvero il momento di rimettersi in gioco. E di farlo in grande stile.

Chiarite le dinamiche della loro definitiva separazione di comune accordo. Come della volontà di entrambi di voler restare in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei loro figli, adesso per Gigi la musica sarebbe pronta più che mai a cambiare. Nonostante le notizie riguardanti la nascente coppia risultino ancora frammentarie al suo pubblico. Specialmente sui dettagli della vita della sua nuova compagna. La sua identità è stata finalmente svelata…

Gigi D’Alessio, tutto sul suo nuovo e giovanissimo amore

Confermando, dunque, le precedenti supposizioni sulla sua nuova fiamma, già prese in considerazione dal settimanale italiano di “Novella 2000“, si tratta di una ragazza non molto in vista del panorama dello spettacolo. La quale non ama particolarmente mettersi in mostra. Sebbene, il suo nome e la sua età siano state ormai confermate dalla stampa.

La donna che sta facendo battere nuovamente il cuore del cantautore. Ed il quale sembra stravedere a dismisura per lei. Sarebbe più giovane di lui. Poco più di una ventina d’anni. Pare, inoltre, che tra i due si sia trattato di un colpo di fulmine, durante un periodo di villeggiatura sull’isola di Capri.

Da quel momento in poi l’ormai innamorato Gigi e la ancora ignota alle riviste, Denise Esposito, sarebbero divenuti gradualmente inseparabili, fino a pensare ad un futuro insieme sempre più imminente. Adesso non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla coppia.