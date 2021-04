Audace sulle spiagge paradisiache… Giorgia Palmas mette in mostra il suo lato migliore: lo spettacolo è assicurato.

La showgirl e conduttrice, Giorgia Palmas, aveva esordito nella giornata di ieri con un amorevole scatto professionale dedicato all’amore della sua vita e campione mondiale di nuoto, Filippo Magnini. A distanza di poche ore si affermerà nuovamente sul web grazie ad un’istantanea in cui stavolta la protagonista, in prima linea, sarà lei. Seguita da un abbraccio ancor più destabilizzante ed audace agli occhi dei suoi ammiratori…

Giorgia Palmas, audace: abbraccia l’infinito e svela il suo lato migliore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

“Abbracciandoti 🌍 #earthday 💙“, così Giorgia mostra il suo lato migliore. In una stretta colma d’ammirazione si afferma come un’assoluta difenditrice dell’ambiente e della sostenibilità del Pianeta. Quest’oggi 22 aprile vorrà ricordare, con le mani rivolte al cielo ed in tutta la sua bellezza, ai suoi fan la celebrazione in merito alla ricorrenza annuale in onore de “La Giornata della Terra“.

Una nostalgia infinita. Ecco invece cosa sottolineava la presentatrice italiana nella serata di ieri passata nelle sue storie, per continuare or ora sulla homepage del suo profilo Instagram. Sono già passati quattro anni da quando si trovava nel paradiso terrestre di “Sainte-Anne”, in Guadeloupe. Sarà infatti lei stessa ad ammettere, lasciandosi visibilmente trasportare dalla leggerezza di quei momenti, nella didascalia: “magari poter essere lì…“. Ma, mantenendo in vita altrettanto entusiasmo, la carismatica Giorgia non faticherà a passare dal suddetto Eden alla sua più semplice quotidianità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Più tardi, prima di intraprendere la sua solita camminata giornaliera, che ama moltissimo, la soubrette trentanovenne nativa dell’isola sarda, si mostrerà, tra giochi ed aneddoti infantili, in simpaticissima compagnia della sua piccolina, Mia. E poi estremamente soddisfatta per la conclusione del suo progetto di “braccialetti” tutto made in Italy, e prossimo ad approdare tra un mese esatto.