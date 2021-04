Giulia Salemi svela il dramma: “Allontanata dalla televisione: ero fuori luogo”

L’influencer italo-persiana rivela un periodo buio che ha attraversato tre anni fa e spiega come ha reagito.

La bellissima Giulia Salemi sta vivendo un periodo d’ora. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli infatti, oltre ad aver trovato l’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip è riuscita a trovare anche il suo spazio nel mondo della televisione.

Quello spazio che ha sognato per anni e che le era stato tolto poiché considerata fuori luogo.

Giulia ha sofferto molto per questo e dopo un periodo difficile nel quale si era abbattuta, ha tirato fuori le unghie e ha cercato di salire alla ribalta nonostante i no ricevuti.

Oggi che è felice e appagata da questo suo successo, ha deciso di rivelare cosa ha passato tre anni fa.

Il suo periodo buio: “Piangevo e…”

Per una giovane ragazza italo-persiana, che ha trascorso l’adolescenza additata per la sua diversità ed esclusa dal giro di amicizie, con il sogno di fare televisione ricevere un altro no non deve essere stato facile. A tal proposito in un’intervista a Diva e donna ha raccontato il suo periodo buio.

“Tre anni fa non stavo lavorando, non ero felice. Ho avuto problemi ormonali, ero gonfia in modo malsano. Mi hanno fatto capire brutalmente che ero fuori luogo per la televisione. Piangevo. Passavo le giornate a letto a mangiare e a guardare le serie tv. Poi ho reagito.”

E ha concluso con un messaggio che è un monito per chi vive la sua stessa situazione: “Non devi permettere a nessuno di abbatterti. Rialzarsi è bello, quando sei caduta.”