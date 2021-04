Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 aprile: una sorpresa da Dante

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 aprile: Marta e Vittorio si rivedono al Paradiso. Nel frattempo Dante…

Nelle ultime puntate da Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Marta e Vittorio alle prese con numerosi problemi di fiducia. Marta non sa ancora che Vittorio l’ha tradita con la cognata Beatrice, mentre Vittorio non riesce a superare il fatto che la moglie abbia baciato Dante Romagnoli mentre si trovavano entrambi a New York. Al Paradiso, Armando ha finalmente scovato il colpevole del furto di vestiti: si tratta di Giuseppe, marito di Agnese. L’Amato intendeva rivendere gli abiti per pagare il grosso debito contratto con il figlio Salvatore.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, ritorno di fiamma: Gabriella e Salvatore torneranno insieme?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 aprile: Agnese litiga con Giuseppe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Leggi anche -> LOL – Chi ride è fuori. I nomi dei comici della prossima edizione

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Giuseppe rivelerà ad Agnese di non essere in grado di restituire a Salvatore i soldi che lui gli ha prestato. Ciò allontanerà ancora di più i coniugi Amato, proprio in un momento in cui Agnese sta iniziando a sentire la mancanza di Armando. Che per i due ci sia ancora la possibilità di un lieto fine? Per quanto riguarda Ludovica, la ragazza sarà sempre più vicina al ruolo di vicedirettrice del Circolo. Ludovica desidererà condividere la sua gioia con Marcello, ma lui sembrerà particolarmente scostante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Marta e Vittorio si rivedranno al Paradiso, ma il loro incontro non sarà sufficiente per sistemare le cose. D’altro canto, invece, Dante Romagnoli, si farà avanti con una sorpresa inaspettata.