Awed, chi è: vita privata e carriera del concorrente dell’Isola dei Famosi

Scopriamo qualcosa in più su Awed, uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi: chi è, cosa fa e vita privata del giovane

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Paciello (@awed__)

Lui è Simone Paciello, in arte Awed, 24enne originario di Napoli. Se una grossa fetta di pubblico lo sta conoscendo solo ora grazie alla sua partecipazione all’edizione in corso de L’Isola dei Famosi, non si può dire lo stesso del popolo del web che lo ha visto “nascere” e “crescere” davanti ai suoi occhi. Awed è uno youtuber, sebbene il suo intento a soli 16 anni -quando iniziò a postare i primi video sulla piattaforma- fosse semplicemente quello di divertirsi e di trovare un passatempo che lo distraesse dagli studi. Oggi vanta quasi due milioni di iscritti al suo canale Youtube ed è a tutti gli effetti uno dei più seguiti in Italia. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

LEGGI ANCHE -> Isola, perché Elettra Lamborghini è seduta distante dagli opinionisti? ll retroscena

Chi è Awed: carriera e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Paciello (@awed__)

LEGGI ANCHE -> Cristiano Malgioglio concorrente dell’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Uno pseudonimo scelto quasi per caso con il quale inizia nel 2012 a postare video su Youtube dove commenta e reagisce a contenuti di programmi televisivi definiti “trash”. La sua simpatia e schiettezza lo porta a farsi un discreto seguito, esploso qualche anno più tardi quando decide di affiancarsi ad altri due nomi di spicco della piattaforma: Amedeo Preziosi e Riccardo Dose. Il trio viene messo sotto contratto dalla compagnia di Fedez, Newtopia, grazie alla quale pubblicano alcuni singoli come “Ho anche dei difetti” e “Scusate per il disagio“.

Nel 2016 Awed prende parte al programma di Sky Uno, “Social Face“, incrementando così il suo successo. Lo scorso settembre è stato invece scelto come conduttore del GF Vip Party accanto ad Annie Mazzola. Trasmesso su Mediaset Play, ha accompagnato il pubblico nella lunga edizione del reality commentando le puntate e intervistando i protagonisti della trasmissione.

Il giovane ha avuto modo di mostrare anche le sue doti da attore nel film “Natale al sud” che vedeva tra i protagonisti Massimo Boldi, Biagio Izzo e Paolo Conticini. Proprio sul set cinematografico ha incontrato Ludovica Bizzaglia, con la quale ha intrapreso una lunga relazione. Dopo la rottura a Simone sono stati attribuiti diversi flirt, nessuno dei quali è stato ufficialmente confermato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Paciello (@awed__)

Al momento lo youtuber si dichiara single e in cerca di amore. Lo ha dimostrato in Honduras cercando di approcciarsi a diverse naufraghe, ricevendo però da tutte un due di picche.