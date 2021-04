L’Isola dei famosi non decolla. Iva Zanicchi ha le idee chiare: “La colpa è loro”

L’Isola dei famosi. L’ultima puntata andata in onda si è arricchita di una nuova spiaggia, gli ascolti però non fanno il botto. Come mai? L’opinionista Iva Zanicchi ha la sua idea limpida sulle responsabilità

L’Isola dei famosi non fa il botto in termini di share. Anche durante l’ultima puntata messa in onda non c’è stata l’impennata tanto attesa di ascolti e il reality di sopravvivenza è stato battuto nuovamente dalla serie trasmessa dalla rete concorrente, La Fuggitiva su Rai Uno con Vittoria Puccini (5.094.000 spettatori pari al 21.5% di share). Il programma di Ilary Blasi su Canale 5 è stato visto, invece, da 3.001.000 spettatori con il 17.5% di share.

Per cercare di risollevare le sorti, è stata introdotta nell’ultima puntata una nuova spiaggia per trattenere i concorrenti eliminati, Playa Imboscada. Si va ad aggiungere a Parasite Island e Playa Esperanza. Sembra quasi che si vogliano mettere in piedi più strategie possibili per mantenere i naufraghi in Honduras e stuzzicare la curiosità del pubblico.

Una degli opinionisti che, settimana dopo settimana, arricchisce il format con le due idee sempre obiettive e pertinenti è Iva Zanicchi. La popolare cantante e presentatrice tv ha le idee chiare sulla situazione.

Iva Zanicchi si scaglia contro i naufraghi dell’Isola

In una recente intervista rilasciata a CasaChi, Iva Zanicchi è apparsa perentoria nei confronti dei concorrenti dell’edizione attuale de L’Isola dei famosi, rei, a suo dire, di essere noiosi e d’intrattenere poco il pubblico.

“I naufraghi, tutti loro, devono darsi una svegliata. Noi li guardiamo da casa, se non fanno niente ci annoiamo. Che litighino, che s’innamorino!” – ha dichiarato l’Aquila di Ligonchio. Ha continuato: “Queste cose non posso dirle in trasmissione perché potrei essere criticata, ma qui si. Mi meraviglio moltissimo. Non valgono una cippa. Che si diano una mossa”.

La soluzione ci sarebbe ed è la stessa Zanicchi a proporla: l’introduzione di un personaggio frizzante e pepato che potrebbe dare una sferzata ai giochi. Si tratta di un veterano dei reality, Cristiano Malgioglio. Le parole dell’opinionista sono state: “Io lo proporrei, mi ha detto lui stesso che ci vorrebbe andare. Mi ha chiamato e mi ha detto ‘ci andrei’. Vediamo cosa accadrà”