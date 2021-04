Isola dei Famosi riassunto 22 aprile: nuovi arrivi, Vera ormai da sola. Tutto il gruppo è coalizzato contro di lei: intanto, dei nuovi ragazzi, sono arrivati sull’isola

All’Isola dei Famosi sono arrivati quattro nuovo concorrenti, pronti a mettere in difficoltà la salute mentale e fisica dei ragazzi che sono lì da più tempo e che fanno fatica ad andare avanti a causa della fame. I nuovi arrivati si sono sfidati con i veterani e hanno vinto il fuoco, che è un gran vantaggio per i naufraghi per sopravvivere, cucinare e ripararsi dal freddo la sera. Vera Gemma è sempre più sola e, Tommaso Zorzi, opinionista, le ha consigliato di continuare così perché nei reality è i gruppi non vanno avanti.

Isola dei Famosi riassunto della puntata di questa sera

Andrea Cerioli sta soffrendo particolarmente la fame e per questo motivo Ilary gli ha fatto una proposta: di fare la prova del fuoco, cercando di superare l’ultimo record. In caso di vittoria avrebbe avuto un bottino di olio, farina, cipolla e vino, in caso di sconfitta sarebbe andato in nomination. Andrea ce l’ha messa tutta e ha vinto la sfida. Gilles, intanto, soffre sempre di più la mancanza di casa e ha ricevuto una sorpresa da parte di suo padre. Più tardi c’è stata la prova leader vinta da Francesca che ha mandato Vera in nomination.

