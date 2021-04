Valentina Persia, chi è: vita privata e carriera della concorrente dell’Isola dei Famosi

Scopriamo qualcosa in più sulla concorrente dell’Isola dei Famosi, Valentina Persia: chi è, cosa ha fatto e qualche dettaglio sulla sua vita privata

Con il suo carattere irriverente e la sua schiettezza si sta rivelando uno dei personaggi di spicco di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Parliamo di Valentina Persia che ha voluto mettersi alla prova partecipando al suo primo reality. Il pubblico la ricorda soprattutto per gli anni passati sul palco de “La Sai L’ultima?” ma Valentina vanta alle spalle una carriera teatrale e cinematografica nella quale ha più volte mostrato il suo talento da attrice. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita, lavorativa e privata.

Chi è Valentina Persia: carriera e vita privata

La carriera di Valentina Persia inizia in teatro dove -forse non tutti sanno- si è inizialmente dedicata al balletto, diplomandosi anche all’Accademia nazionale di danza. Solo successivamente scoprirà di avere una passione e un talento per la recitazione che la porterà a prendere parte a numerosi spettacoli teatrali. Approda in televisione nel 1994 proprio a “La Sai L’Ultima?“, dove comici, imitatori e attori si sfidavano a colpi di barzellette.

Il programma non solo ha permesso a Valentina di farsi conoscere dal grande pubblico ma l’ha voluta con sé per diversi anni, dapprima come concorrente e successivamente alla conduzione dell’edizione speciale “La Sai L’Ultimissima?“. Dopo aver conseguito il diploma in recitazione intraprende una carriera come attrice lavorando sia al cinema che in televisione. Tra le fiction nelle quali ha avuto un ruolo si ricordano: “Il bello delle donne“, “Caterina e le sue figlie” e “L’onore e il rispetto – Parte seconda“.

Valentina è una donna tenace che si è ritrovata nel corso della sua vita a dover affrontare dei momenti piuttosto difficili. Uno di questi fu la scomparsa del suo fidanzato Salvatore, deceduto tragicamente nel 2004. Undici anni dopo ha preso una decisione che le ha cambiato la vita: quella di voler diventare mamma e di volerlo fare anche senza un compagno. Nel 2015 nascono i gemelli Carlotta e Lorenzo, ma anche in questa occasione l’attrice si è ritrovata a vivere un periodo complicato in seguito a una depressione post-partum.

Oggi Valentina sta bene e il sentimento che la lega ai suoi due figli è più forte di qualsiasi altra cosa. Proprio nel corso delle puntate dell’Isola dei Famosi ha avuto occasione di parlare del suo vissuto e di come si sentisse in colpa nell’averli dovuti lasciare per quest’esperienza. “Ma sto lavorando per loro e loro lo sanno, li amo più della mia vita“, ha sottolineato.

La sua forte personalità e la sua forza fisica le stanno permettendo di vivere il reality come una delle protagoniste indiscusse, tanto che in molti -conduttrice compresa- punterebbero alla sua vittoria finale.