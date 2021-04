Elettra Lamborghini non è seduta vicino a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, vi spieghiamo qual è il motivo di questa decisione

Non ha bisogno di molte presentazioni, lei che nonostante la sua giovane età, è conosciutissima in mezza Europa. Parliamo di Elettra Lamborghini, la cantante ed ereditiera più famosa del nostro Stivale. Tutti impazziscono per lei, grandi e piccoli. Con il suo fondoschiena maculato ed i suoi balletti provocanti è la Twerking Queen per eccellenza.

Oggi Elettra, che ha partecipato a diversi reality in Spagna, è protagonista di un reality nel nostro Paese. Non come concorrente ma come opinionista. Si tratta de L’isola dei Famosi, che dopo lo stop imposto dalla pandemia lo scorso anno, è tornato con al timone Ilary Blasi. Affianco ad Elettra altre due figure amatissime dal pubblico di Canale 5, Iva Zanicchi e il vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi.

C’è però un particolare su di loro che tutti hanno notato fin dalle prime puntate. Tommaso ed Iva sono seduti fianco a fianco, Elettra invece è distante da loro. Sapete perché? C’è un retroscena ben preciso dietro questa decisione.

Elettra Lamborghini distante dagli opinionisti, il motivo

A svelare il motivo del perché Elettra Lamborghini è seduta distante dagli altri due opinionisti dell’Isola dei Famosi ci ha pensato il suo collega, Tommaso Zorzi nel suo programma Punto Z che va in onda sulla piattaforma streaming Mediasetplay.

A chiedergli questa curiosità, facendosi portavoce di tutti i telespettatori, è stata la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. A lei non è sfuggito questo particolare e ha voluto sapere il motivo. Dietro questa scelta solo un motivo logistico e di tempistiche.

Come sappiamo le prime puntate del reality Elettra le ha seguite da casa per via della sua positività al Covid. E allora Tommaso ed Iva si sono seduti uno affianco all’altro, sulle poltrone che in ogni modo sono distanziata un metro.

Quando è arrivata Elettra ha preso posto sull’altra sedia che si trova distante solo per questioni di spazio, niente di più. Non c’è lo spazio sufficiente nello studio Mediaset per ospitare tutte e tre le poltrone di seguito. Anche se tutti sono tamponati come da protocollo, è necessario rispettare le distanze e tenere le tre poltrone dallo stesso lato significherebbe avvicinarle troppo, cosa che pe il momento non è possibile.