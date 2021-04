Dopo il funerale del Principe Filippo, la prima uscita ufficiale vede Kate Middleton elegantissima in un cappotto nero che rende onore al duca di Edimburgo.

La famiglia reale è stata colpita da un gravissimo lutto, ma dopo il funerale i membri non sono stati risparmiati dagli impegni istituzionali e li abbiamo visti riprendere la loro routine.

I primi a mostrarsi in pubblico sono stati il principe William e Kate Middleton, con la loro visita al 282 East Ham Squadron Air Training Corps, un’Associazione militare giovanile a cui il duca di Edimburgo era molto affezionato.

Ad attirare l’attenzione è stata in particolar modo Kate Middleton, commentata dalla stampa internazionale per lo splendido abito e gli accessori scelti per partecipare alla cerimonia.

In occasione del 95esimo compleanno della regina Elisabetta, in totale riserbo Kate e William hanno fatto la loro prima apparizione dopo il triste evento. L’impegno sarebbe spettato al Principe Filippo, che è stato Commodoro in capo onorario dello squadrone per 63 anni, prima di trasferire a Kate la carica di Comandante in capo, nel 2015.

Per la duchessa ha rappresentato un ruolo di grandissimo onore e ieri, con il permesso della regina Elisabetta, ha omaggiato il suo predecessore. La sua presenza è stata degna di nota e Filippo di Edimburgo non avrebbe potuto non esserne fiero: in un abito nero, Kate si è mostrata splendida.

Tutto l’evento si è svolto in onore del defunto marito di Elisabetta II e non è mancato l’omaggio dei “tre urrà per Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo”.

Kate Middleton splendida in onore di Filippo di Edimburgo

Lungo fin sotto il ginocchio, il cappotto nero indossato da Kate Middleton è firmato Dolce & Gabbana. Dal taglio di ispirazione militare, si caratterizza per una doppia fila di bottoni dorati che procede fino al punto vita.

La moglie dell’erede al trono ha abbinato questa chicca del brand italiano ad un paio di décolletées nere del brand Tod’s con calze nude quasi invisibili.

Un look semplice ma elegantissimo. Era stato indossato dalla duchessa anche in occasione del Remembrance Sunday nel 2017, la commemorazione annuale in onore dei caduti del Commonwealth. Ma noi già sappiamo che a Kate Middleton piace dare una seconda chance agli outfit.

William, invece, era impeccabile nel suo abito scuro. Abbiamo visto questa splendida coppia dare il proprio meglio nonostante per loro gli ultimi giorni siano stati molto difficili.

Al dolore per il lutto, infatti, si è anche aggiunto un tentativo di ravvicinamento da parte di William al fratello Harry, già tornato in California da Meghan Markle incinta e dal figlio Archie.

I due hanno fatto il possibile per apparire sorridenti e rilassati, nonostante la stanchezza. La duchessa ha persino lasciato la borsa a William per godersi l’esperienza di una simulazione di volo.

Siamo davanti ad un’elegantissima coppia esemplare in fatto di determinazione e fedeltà ai propri compiti.