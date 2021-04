La Fuggitiva. Anticipazioni lunedì 26 aprile, quarta puntata

La Fuggitiva, anticipazioni 26 aprile: l’inatteso rapimento di Simone sconvolge Arianna e la porta a compiere un’azione disperata.

Dopo tre, intense puntate, La Fuggitiva giunge al suo atto finale. L’ultima puntata della fiction con protagonista Vittoria Puccini andrà in onda lunedì 26 aprile in prima serata su Rai 1. La serie (composta da un totale di otto episodi suddivisi in quattro serate,)narra la vicenda di Arianna Comani, una giovane donna accusata dell’omicidio del marito. Affiancata dal figlio Simone e dal giornalista Marcello (Eugenio Mastrandrea), fortemente convinto della sua innocenza, la donna intraprende una fuga disperata, che la porta a dissotterrare scheletri sepolti da anni dentro l’armadio.

La Fuggitiva, anticipazioni quarta puntata (26 aprile)

Dalle anticipazioni della quarta puntata de La Fuggitiva scopriamo che le cose si metteranno male per Arianna. La donna, rapita da Bondi, rischierà di essere uccisa. A salvarle la vita sarà Michela, ormai del tutto convinta dell’innocenza della Comani. Grazie ad alcune intercettazioni, Michela raggiungerà il luogo in cui si trova Arianna ed ucciderà Bondi prima che lui possa farle del male. A quel punto la poliziotta, Marcello ed Arianna si nasconderanno nella villa di quest’ultima, ma la loro momentanea quiete sarà stravolta da una notizia: Simone è stato rapito. Riusciranno i tre a ritrovarlo prima che qualcuno gli faccia del male? Chi è disposto a credere ad Arianna adesso?

L’ultima puntata de La Fuggitiva andrà in onda lunedì 26 aprile in prima serata su Rai 1 (ore 21.25). Continuate a seguirci per scoprire se verrà realizzata una seconda stagione!