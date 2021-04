LOL – Chi ride è fuori. Angelo Pintus confessa: “Mi sento in colpa per cosa ho fatto”

LoL – Chi ride è fuori. Il celebre programma di Amazon Prime Video è diventato una fucina di tormentoni esilaranti. Uno generato dal comico Angelo Pintus ha scatenato il suo senso di colpa. Scopriamo perché

Lol – Chi ride è fuori è un gioiellino dell’ultima stagione televisiva. Andato in onda su Amazon Prime Video, ha raccolto le abilità d’intrattenimento di dieci comici diversi che si sono dati battaglia a suon di risate. Anzi, sarebbe più corretto dire l’opposto, proprio perché lo scopo del format è quello di non ridere assolutamente ma spingere gli altri a sganasciarsi per ottenere la vittoria.

Il trionfatore della prima edizione italiana è stato Ciro Priello, del gruppo napoletano di YouTubers The Jackal ma, i reali vincitori, sono stati alcuni suoi compagni d’avventura, che hanno generato gag talmente esilaranti da essere divenute meme su internet, tormentoni replicati in tutte le salse attraverso i social network.

Ci riferiamo all’improbabile Gioconda riproposta da Elio, al mitico supereroe Posaman che (non ci crederete mai) è Lillo (del duo Lillo e Greg) e la frase “Hai ca..to?” di Angelo Pintus. Quest’ultimo, ridendo alla sua stessa battuta, è stato eliminato in fase di gioco. Ha dichiarato di nutrire un certo senso di colpa. Scopriamo perchè.

Lol – Chi ride è fuori. Il senso di colpa di angelo Pintus nei confronti di Antonino Cannavacciuolo

Angelo Pintus è stato ospite del podcast di Youtube Il Muschio Selvaggio, presentato da Luis Sal e Fedez, già conduttore proprio di LOL – Chi ride è fuori. Il comico triestino, ripercorrendo la sua avventura all’interno del programma di Amazon Prime Video, si è rammaricato per certi versi di aver pronunciato la frase “Hai ca..to?”.

Gli è costata l’eliminazione perché lui stesso si è messo a ridere; inoltre, in quel frangente, stava imitando un noto personaggio, ossia lo chef Antonino Cannavacciuolo. “Sembra che prima di quella battuta a LOL, io non abbia fatto niente. Tutto quello che c’è stato è totalmente cancellato” – ha detto. “Poi sono andato a vedere la pagina dello chef su Instagram. La gente non ha pietà. Lui, per esempio, metteva immagini personali, mentre faceva vedere dei grembiuli, e la gente commentava con questa frase”.

A quanto pare, spinto dal senso di colpa, Angelo Pintus ha provato a scusarsi: “Volevo chiamarlo, mi sono fatto dare il numero di telefono. Credo che lo abbia cambiato. Volevo chiedere scusa”.