LOL – Chi ride è fuori. I nomi dei comici della prossima edizione

LOL – Chi ride è fuori. Amazon Prime Video ha già in cantiere la seconda stagione. Quali sono i nomi dei probabili nuovi concorrenti e cosa fare nell’attesa di vedere nuove puntate

Sono passate due settimane dal rilascio delle ultime puntate di LOL – Chi ride è fuori sulla piattaforma di streaming digitale Amazon Prime Video, eppure la notorietà del programma non accenna a diminuire. Lo potremmo definire un piccolo fenomeno televisivo; semplicissimo nel suo format, eppure è stato molto d’impatto. Dieci comici chiusi in una stanza hanno avuto il solo compito di far ridere gli altri, senza accennare però, a loro volta, nemmeno a un piccolo sorriso o una smorfia d’ilarità: pena l’eliminazione.

Com’è ormai noto, è stato l’attore Ciro Priello del gruppo di YouTuber The Jackal a essere salito sul gradino più alto del podio della prima edizione. Siete già orfani della trasmissione? Non temete. Su Prime Video avete due ottime opportunità. Innanzitutto, sono state rilasciate le puntate di ben cinque edizioni straniere: Germania, India, Australia, Francia, Messico.

Inoltre, è possibile vedere i contenuti extra dell’edizione nostrana. I comici che ci hanno fatto ridere a crepapelle sono stati ripresi per un totale di 6 ore ininterrottamente; molte scene sono state tagliate nel montaggio finale. Possiamo ora recuperare molte gag incredibili.

LOL – Chi ride è fuori: chi sono i futuri concorrenti

Se siete già nostalgici di Lol – Chi ride è fuori, avete l’opportunità di rivedere tutti gli esilaranti episodi su Amazon Prime Video. Il programma ha avuto talmente tanto successo che il pubblico ha già richiesto a gran voce la messa in cantiere di una nuova edizione. E’ già stato accontentato.

Non si sa molto ancora sulla seconda stagione della trasmissione condotta dal rapper Fedez, spalleggiato da Mara Maionchi; l’unica notizia che è trapelata è che le riprese dovrebbero iniziare molto presto, si prevede tra maggio e giugno 2021. Per la messa in onda, invece, potremmo dover aspettare l’autunno. Chi saranno i comici che si sfideranno mettendosi in difficoltà l’un l’altro?

I nomi, ancora probabili e non confermati, sono stati rilasciati da Il Messaggero. Si parla di: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Debora Villa, Dado, Max Pisu, il duo Le Coliche, Virginia Raffaele, Stefano Chiodaroli, Lucia Ocone, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto, Ale e Franz e Alessandro Bergonzoni.