Luca Onestini e Ivana Mrazova, è davvero finita? Lui viene beccato con un’altra

Secondo Deianira Marzano, la storia d’amore fra Luca Onestini e Ivana Mrazova sarebbe arrivata al capolinea: mancherebbe solo l’ufficialità. Nel frattempo, l’ex tronista viene beccato con un’altra

Negli ultimi mesi ci sono state numerose segnalazioni e smentite in merito alla coppia formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due, che stanno insieme da oltre tre anni, sembrano molto distanti, e nei rispettivi profili social non mancano di sottolinearlo. Tuttavia, nonostante i rumors, l’ufficialità della rottura non è ancora arrivata.

Nelle ultime ore, la blogger Deianira Marzano ha riportato delle voci sconvolgenti in merito all’ex tronista. Quest’ultimo, infatti, sarebbe stato ripetutamente beccato con un’altra donna. La Marzano non si è tuttavia fermata qui: la blogger ha anche pubblicato gli screenshots di una conversazione con un’utente, che gli avrebbe confermato il presunto flirt.

Deianira Marzano è sempre aggiornatissima su tutto quello che riguarda le celebrità del web. Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, la blogger ha sganciato la bomba in merito a Luca Onestini e Ivana Mrazova, una coppia che sui social è seguitissima: “Onestini sta aspettando il momento giusto per annunciare ciò che tutti hanno capito“. La Marzano si è mostrata estremamente sicura di questa voce, anche alla luce dei messaggi che le sono arrivati su Instagram.

Un’utente, in particolare, le avrebbe segnalato un fatto alquanto sospetto: “Ho un’amica che fa la misteriosa su un tizio ‘famoso’ che vede qui a Bologna, in un hotel“. Secondo Deianira, messaggi come questo non fanno che confermare la triste notizia: tra Ivana e Luca sarebbe davvero finita.

Se così fosse, si tratterebbe di un colpo durissimo per i followers, che li seguono da oltre tre anni. Non resta che attendere la conferma dei diretti interessati, che da qualche giorno non si mostrano insieme.