Maddalena Corvaglia, gambe in posa contro il muro che spettacolo-FOTO

La bella Maddalena Corvaglia ha condiviso una foto in cui appare con le gambe contro il muro e a testa in giù, che scatto divertente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Maddela Corvaglia condivide su Instagram una foto artistica, appare a testa in giù con le mani nelle scarpe e la faccia coperta dalla sua gonna. Poi le gambe in posa nude con i piedi che sorreggono un cappello. Un’immagine molto creativa che va di moda ora sui social, anche Ilary Blasi ne aveva scattata una simili in estate. Ci vuole un certo equilibrio per rimanere ferma così per qualche minuto, ma la Corvaglia è una vera sportiva e sa fare ben altro. In molti i commenti estasiasti per la foto e altri sorpresi dell’abilità della Corvaglia.

LEGGI ANCHE>>>Detto Fatto, la clamorosa decisione della Rai su Bianca Guaccero

Maddalena Corvaglia si sfoga contro le critiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Awed, chi è: vita privata e carriera del concorrente dell’Isola dei Famosi

La bella Maddalena Corvaglia, si è sfogata contro le critiche ricevute nel corso dagli anni da molte persone. Adesso è stanca e vuole condividere il suo pensiero con i suoi follower. Condivide dunque tre foto di lei in bianco e nero nuda, si copre il seno e si mostra senza paura o vergogna. Nella didascalia scrive:”Per anni ho visto la mia immagine riflessa negli occhi degli altri, ascoltavo consigli che non avevo chiesto ed accettavo sentenze che sapevo essere sbagliate. A voi è capitato per caso di sentirvi dire una frase del genere? “Sei troppo magra, mangia!. Sei ingrassata, non mangiare! Sei troppo muscolosa! Ora sei giusta: non cambiare! Troppo mascolina! Troppo sexy!. Bella ma troppo tatuata! Donna oggetto..soggetto..complemento oggetto. Non ascoltate che si arroga il diritto di dirvi come dovreste essere”.

Un sfogo duro contro chi negli anni l’ha sempre messa sotto esame e giudicata per ogni cambiamento fisico subito. Come se il corpo e l’aspetto fosse tutto e come se non si dovesse sentire a suo agio con se stessa ma invece compiacere gli altri. In molti hanno risposto a questo sfogo che sicuramente hanno vissuto in tanti. “Avoglia…sempre…la rivincita ce l’hai quando stai bene con te stessa e tutte le cattiverie non ti colpiscono più”. Un’altro scrive:“Io penso si debba essere felici guardandosi allo specchio quando si è così si affronta tutto in altra maniera”. Ha toccato un tasto dolente la Corvaglia, in molti si sono rivisti in ciò che lei ha descritto e si rivedono ancora ora.

Questo periodo non sembra dei migliori per la Corvaglia, oltre allo sfogo personale sui social recentemente avrebbe litigato con la sua migliore amica Elisabetta Canalis. Le due sono sempre state molto unite, vivevano entrambe negli Stati Uniti poi la Corvaglia si è separata dal marito ed è tornata in Italia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Il motivo che avrebbe acceso questa miccia è dovuto ad un progetto che le due avevano in ballo in America, una palestra di cui erano entrambe socie. L’addio della Corvaglia all’America e quindi anche alla palestra avrebbe messo nei guai la Canalis con problemi economici. Questo potrebbe essere il motivo del loro allontanamento.