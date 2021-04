In esclusiva a Fanpage si è confessata una delle concorrenti di quest’ultima edizione di Matrimonio, le sue parole sono molto forti e di accusa verso chi le è stato accanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di “Matrimonio a prima vista 6” – “La scelta finale” – che ha decretato la fine dell’esperimento sociale tra le coppie formate da Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, Santa Marziale e Fabio Bonfi.

Con una media di 695.000 spettatori e 2,7% di share a puntata, anche l’ultima ha saputo regalare grandissime emozioni ai telespettatori che ora attendono però di vedere la prossima su Real Time per capire come sarà evoluto il rapporto tra le coppie dopo 6 mesi dalla fine delle riprese. Nessun “E poi” per Salvo e Santa che abbiamo visto aver troncato la conoscenza proprio all’inizio del loro matrimonio per incompatibilità caratteriale.

Ieri nel confronto finale con i giudici abbiamo visto i due giovani litigare animatamente, senza mai guardarsi in volto, per giustificare le loro decisioni durante il mese di unione forzata da parte dei giudici:

“Non è mancato il dialogo tra noi, ma la pazienza di starci accanto. Salvatore è stato troppo egocentrico e non ha mai guardato alle mie necessità. ovvio che ho alzato un muro all’inizio”, ha replicato Santa. Proprio la giovane è stata intervistata in esclusiva da Fanpage che le ha chiesto come è stato il suo rapporto con il ragazzo a telecamere spente.

LEGGI ANCHE –> Amici 20 (SPOILER DEFINITIVO), vi sveliamo chi vincerà

Santa Marziale: “Io ho peccato di ingenuità ma lui è stato molto furbo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da discovery+ Italia (@discoveryplusit)

LEGGI ANCHE –> Pomeriggio Cinque, panico in studio: Barbara D’Urso è sconvolta e manda la pubblicità

La 27enne catanese durante tutto l’esperimento è stata più volte definita sia dal marito che dagli esperti come “una principessa nel suo mondo fiabesco”, aspetto caratteriale che ha condizionato il giudizio anche dei telespettatori a casa in queste settimane. Lei però ha fatto sapere che non sempre è stato fatto vedere nel programma tutta la verità.

Lei racconta come Salvo le abbia ripetutamente mancato di rispetto, criticandola più volte per il suo aspetto fisico. Un esempio su tutti il meeting con le altre coppie focalizzato sul body painting. “Sono rimasta stupita perché io sono sempre stata sincera con lui, dicendogli che non era il mio tipo, mentre lui sino ad allora non era stato sincero. Infatti mi disse: ‘Pensi di essere la sola ad avere aspettative che non sono state rispettate, non è così. Io ho chiesto una persona che avesse un fisico atletico”.

In quell’occasione, ricordiamo, lui le dipinse la pancia e gli occhiali per rimarcare le due cose che più detestava fisicamente di lei. Ma chi è stato Salvatore per lei alla fine? “Un uomo con un atteggiamento molto negativo, molto pesante che non conosce l’importanza e il peso delle parole. Mi è spiaciuto che nei confessionali abbia detto cose false e cattive sul mio conto. Come, ad esempio, il fatto che stavo sempre al cellulare…”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvatore Bonfiglio Fanpage (@salvobonfi_officialfanpage)

Parole pesanti che lasciano trasparire grande sofferenza intima vissuta durante quello che doveva essere invece un esperimento di crescita anche personale.