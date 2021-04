La coppia formata da Martina Pedaletti e Francesco Muzzi ieri sera ha conquistato il cuore di milioni di italiani, per loro lieto fine. Cosa li attende però adesso?

L’ottava attesissima puntata di “Matrimonio a prima vista 6” è stata mandata in chiaro ieri sera su Real Time. “La scelta finale” delle coppie si è conclusa con un lieto fine per Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, ma anche per Martina Pedaletti e Francesco Muzzi.

I fan di quest’ultima coppia erano rimasti molto scossi dopo l’ultima lite mostrata in tv la scorsa settimana con un Francesco molto contrariato per il comportamento della moglie sempre troppo negativa e polemica nei suoi confronti. La gioia contagiosa del 37enne romano si era attenuata e questo aveva spento Martina che l’indomani mattina durante il brunch all’hotel Mo.om di Milano dove si era svolta la reunion ha chiesto un chiarimento.

i toni si sono scaldati ancora una volta, sentiamo Francesco accusarle di “aver vissuto la stessa cosa ma in maniera differente”. Se inizialmente lei si sente di urlargli in faccia che “avrebbe cancellato ogni momento passato con lui”, alla fine fa un passo indietro e ammette di aver reagito male.

Nel confessionale spiega di amare l’allegria contagiosa del marito, un aspetto che le dà forza visto la sua indole perennemente negativa. “Scusami non sono empatica, mi devi aiutare a capirti perché da sola non ce la faccio. Sono come una bambina di 5 anni a volta che va educata, ma voglio crescere e migliorarmi per noi perché ci credo fortemente”.

Francesco spiazza a fine puntata, Martina sconvolta: “Cosa?”

I due si presentano davanti i giudici sorridenti e felici. Mario Abis confessa che era reticente verso Martina all’inizio, sapeva che lei aveva già svolto delle sedute da uno psicologo per cercare di correggere il suo carattere chiuso, ma mai avrebbe sperato che la vicinanza a Francesco le potesse fare così bene.

“Cosa ti piace di più di lui?” Chiede il sessuologo Fabrizio Quattrini. “Il fatto che c’è sempre e comunque. La sua vicinanza mi dà conforto” spiega Martina. “Io invece sono stanco di essere la sua valvola di sfogo quando è arrabbiata, non so dove la trovo tutta questa pazienza”, risponde lo sposo interrogato su cosa non gli va della moglie.

Entrambi però sono intenzionati a proseguire. “Progetti futuri?” Domanda invece Nada Loffredi. “Rispondo io” – prende la parola Martina. “Un viaggio insieme in Sardegna, vogliamo fare un secondo viaggio di nozze senza telecamere”. La domanda di rito degli esperti quindi non serve, hanno già risposto sorridendo che vogliono proseguire il matrimonio.

Nel confessionale al termine della puntata però Francesco spiazza tutti con un’affermazione molto intima. “Ok ci vediamo tra 9 mesi”. “Non so se ti sopporto per tutto questo tempo”, risponde la moglie pensando si riferisse invece ai 6 mesi entro cui le coppie vengono comunque monitorate per poi dare seguito all’ultima puntata di MAPT “E poi”. “No Martina, io mi riferisco al fatto che la prossima volta che ci vediamo potresti essere incinta”. Lei gli dà un pugno sul braccio ma ride complice.