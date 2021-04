Mediaset, importante decisione presa su Michelle Hunziker. La reazione della svizzera

Michelle Hunziker. La popolare presentatrice televisiva è stata recentemente investita da critiche pesanti su contenuti razzisti nei suoi programmi e nei post personali sui social. Mediaset attua un’importante decisione nei suoi confronti

Michelle Hunziker non ha di certo passato un periodo raggiante a causa delle critiche impietose che l’hanno investita recentemente. Accusata di atti denigratori e razzisti nei confronti della popolazione cinese, è ricorsa a un sentito video di scuse, sia in italiano che in inglese in modo da poter raggiungere più persone possibili, in cui ha mostrato rammarico e ha ribadito la volontà di non aver voluto offendere nessuno con consapevolezza.

Palcoscenico dello scivolone è stata la trasmissione satirica Striscia la Notizia. Non è la prima volta che la Hunziker sia caduta in una simile situazione controversa. Già l’anno scorso era stata tacciata di essere anti femminista per delle dichiarazioni in merito alla giornalista Giovanna Botteri.

Sembra però che l’azienda per cui lavora, Mediaset, abbia preso delle decisioni importanti nei suoi confronti.

Michelle Hunziker: svelato il suo futuro a Mediaset

Mediaset riconferma la sua fiducia alla presentatrice svizzera Michelle Hunziker e la mette nuovamente al timone di un prestigioso progetto. La rivedremo, infatti, come volto principale della prossima edizione del programma All together now.

Canale 5 ho ospitato già tre stagioni del format, sempre condotto dalla frizzante Hunziker, spalleggiata dal cantante J-Az. Quest’ultimo è stato anche presidente di giuria del talent show (formata da un “muro umano” di 100 artisti), supportato recentemente anche da nomi di primo piano comeAnna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga.

L’ultima edizione ha visto salire sul gradino più alto del podio Eki che ha sconfitto in finale Dalila Cavalera. Cosa ci aspetterà nella prossima? E’ ancora presto per saperlo.

Le uniche informazioni che sono attualmente trapelate riguardano la messa in onda che avverrà in autunno inoltrato e la riconferma della presentatrice. Per quanto riguarda il resto del cast e i nomi dei giudici del wall dovremo ancora attendere. L’appuntamento è sempre su Canale 5.