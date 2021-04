Monica Bertini, l’appuntamento che tutti stavano aspettando – FOTO

Monica Bertini, da Instagram arriva l’appuntamento che tutti stavano aspettando. Ed un primo piano mozzafiato che cattura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Monica Bertini, la giornalista sportiva posta un’interessante foto sul suo profilo Instagram. Trattasi di uno splendido primo piano: stile casual – almeno si intuisce dalla felpa bianca indossata – capelli lisci fluenti ed un make-up che ne valorizza lo sguardo. Basato sulle tonalità scure per accentuare lo splendido incarnato mediterraneo, con il sorriso sulle labbra lancia un appuntamento ai followers, molti dei quali tifosi delle principali squadre italiane.

“GI👁VEDÌ!!! Ci vediamo alle 18.00 con #occhidicalcio su #twitch…” scrive Monica e ovviamente i followers davanti a cotanta bellezza non possono che commentare positivamente. Cuori ed emoji d’amore tutti per lei.

Monica Bertini, bacio sensuale e scollatura generosa: binomio pericoloso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

In occasione della giornata mondiale del bacio, Monica posta una foto in cui invia un bacio virtuale a tutti i suoi contatti. Quello che però molti notano, oltre ovviamente allo smack posto in primo piano, è sicuramente la canotta gialla che indossa e dal quale emerge una scollatura che incanta gli utenti e crea un vedo non vedo audace e ad effetto.

Un’immagine stuzzicante considerato il fatto che la giornalista si cimenta spesso in selfie con outfit sempre diversi ed accattivanti lasciando intravedere veramente poco, se non qualche accenno di scollatura, come la foto sopra riportata. La semplicità e la professionalità che emergono da questi scatti, la fanno apprezzare ancora di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

In tanti a commentarne lo stile, in realtà rimangono ammaliati dalla prorompente bellezza della giornalista sportiva 37enne.