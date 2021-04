Oggi è un altro giorno, Orietta Berti e il Covid: “Osvaldo ha perso 16 kg”

Ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” la grande cantante Orietta Berti, reduce dal successo di Sanremo e dal Covid-19. “Sia io che Osvaldo abbiamo avuto il Covid, lui è dimagrito 16 kg”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

“Ho avuto un po’ di paura con il Covid per l’età, perché non respiravo bene ed è andata via la voce“, dice Orietta Berti durante la puntata del 22 aprile di “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone.

LEGGI ANCHE >Funerale Filippo, la sua amica è l’unica a non far parte della famiglia: chi è

Orietta Berti, la donna e l’artista: tutti i suoi segreti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

LEGGI ANCHE > Oggi è un altro giorno, Pupo alla conduttrice: “Quanto è antipatica…”

Dalla sua carriera incredibilmente costellata di successi fino al suo grande amore con Osvaldo. Orietta Berti racconta di essere in procinto di festeggiare più di 50 anni di matrimonio. “Lui è stato il mio sostegno – dice Orietta – Osvaldo ha fatto di tutto per me, l’autista, il manager“.

La presenza di Orietta Berti porta un po’ di allegria con la sua presenza a “Oggi è un altro giorno”. Inizia raccontando il suo rapporto con Ornella Vanoni. “All’inizio non era così gentile con me – racconta Orietta Berti – ma poi siamo diventate amiche e ci telefoniamo tutte le settimane“.

La cantante racconta di quando era giovane e le chiedevano di essere meno spontanea nelle interviste. “Io sono rimasta una ragazza di provincia – racconta Orietta Berti – la mia famiglia mi ha molto sostenuta”.

Orietta racconta di quando era giovanissima e il padre la portava a fare i provini. Quando si presentava alle audizioni al padre della famosa cantante dicevano di mettere da parte i soldi perché lei non aveva talento ed era anche “squadrata”.

“Mio padre non si diede per vinto – racconta – e mi fece fare lezioni private per rinforzare la voce. Così ho iniziato a fare i vocalizzi ma ho abbandonato l’idea di fare la lirica perché in realtà la musica leggera era più accessibile per me“.

Poi Serena Bortone ha annunciato una sorpresa alla cantante emiliana con un collegamento con un giovane attore, Pierpaolo Spollon, che aveva il sogno di incontrare Orietta Berti e lei ha notato una somiglianza con il suo amato Osvaldo.

“Ti ringrazio molto – dice Orietta a Spollon – non sei il solo perché quando faccio i miei concerti molti giovani vengono a dirmi questa cosa“.

Un attore in studio chiede a Orietta Berti come mai le canzoni di oggi durano poco mentre quelle degli anni 70 ancora le ricordiamo. “Io penso – risponde Orietta – che il motivo sia che erano melodie più semplici da ricordare per le nostre orecchie“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Poi la cantante parla dei suoi figli e del fatto che sono stati allevati dalla sua mamma e da sua suocera ma lei cercava sempre di fare sacrifici per passare del tempo insieme. Forse anche per questo la bravissima e intramontabile cantante ha sempre avito un bellissimo rapporto con i giovani.

Infatti, Orietta Berti racconta di essere diventata un po’ tecnologica negli anni soprattutto nella gestione dei social network.

Infine, la cantante racconta della madre e dei suoi insegnamenti. “Mia madre diceva che un uomo è per sempre. Poi lei credeva nel partito comunista, era fanatica. Pensa che andava a cucinare alla festa dell’unità, faceva le bandierine rosse“.