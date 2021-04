Andrew Brown Jr è stato ferito a morte da un agente mercoledì 21 aprile, durante il mandato di perquisizione.

I’ve had enough, how about you. My heart is breaking for this man’s family.#EnoughIsEnough #BlackLivesMatter #KillerCopsUSA Stop the genocide!https://t.co/l16BGVjreX — J E N N Y from the blocks 🚫 bullies (@Jefiner68) April 22, 2021

Nonostante il verdetto di martedì sera (20 aprile) sulla condanna di Derek Chauvin per l’omicidio di George Floyd, gli Stati Uniti non imparano. Dal 25 maggio 2020, la situazione negli USA non ha dato segno di miglioramento. In meno di 24 ore dalla notizia dell’arresto dell’ufficiale di polizia, questo giovedì arriva la tragica notizia: un altro afroamericano ha perso la vita mercoledì 21 aprile, sempre per mano della polizia. La vittima è Andrew Brown Jr, “ferito a morte” da un agente in servizio durante il mandato di perquisizione a Elizabeth City, una piccola città nel sud-est degli Stati Uniti.

La rabbia del movimento “Black Lives Matter”

Andrew Brown Jr. was shot and killed when deputies were executing a search warrant in North Carolina. Very few details… Pubblicato da Black BluePrintz su Mercoledì 21 aprile 2021

Le dichiarazioni ufficiali delle autorità non hanno fornito particolari informazioni sulle circostanze del decesso mentre i testimoni hanno precisato che il 42enne, padre di dieci figli con alle spalle una storia di accuse di droga, è stato “ucciso a colpi d’arma da fuoco” mentre tentava di fuggire alla polizia a bordo della sua auto. Secondo quanto ha confessato la sua famiglia, al momento dell’omicidio Andrew Brown Jr era disarmato. La notizia dell’ennesima sparatoria contro un afroamericano ha innescato frustrazione e ira da parte di residenti del comune (circa 18.000 abitanti). Riuniti insieme alla famiglia questo mercoledì (22 aprile), i manifestanti hanno marciato verso il municipio impugnando i cartelli con scritte già note, quali “Black Lives Matter” oppure “Basta uccidere uomini di colore disarmati.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L Carver (@officialnay777)

Durante la conferenza stampa di mercoledì, lo sceriffo Tommy Wooten ha promesso trasparenza su cause e dinamiche dell’evento. In merito è stata aperta un’inchiesta: il caso è affidato al North Carolina State Bureau of Investigation (SBI).

