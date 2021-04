Pomeriggio 5: la madre di Daniela nega il suo aiuto per salvarla

Durante Pomeriggio 5 Barbara D’Urso fa una rivelazione incredibile su un fatto di cronaca che aveva lasciato tutti col fiato sospeso.

Si tratta di Daniela, l’infermiera di 47 anni malata di tumore che ha un’unica possibilità di salvarsi cioè ritrovare la madre che l’aveva abbandonata appena nata per avere degli esami del sangue.

Basterebbe solamente un prelievo del sangue da questa madre, anche in forma anonima, perché sarebbe l’unica cosa che può salvarla.

Daniela era stata abbandonata da piccola, è nata all’ospedale Sant’Anna di Como il 26 Marzo 1973 e oggi ha bisogno della mappature DNA di sua madre che unito alla mappatura del suo, potrebbe aiutarla a curare questa forma di tumore. Come aveva chiarito la madre biologica non avrebbe dovuto aver paura a farsi viva perché lei non voleva nulla di più, non era né in cerca di soldi né di eredità, non ha nessun risentimento e nessun timore ma ha bisogno di un prelievo perché forse solo questa terapia potrebbe salvarle la vita.

La lettera di Daniela a sua madre

La notizia sconvolgente è che Daniela sua mamma l’ha trovata ma lei si è rifiutata di fare un prelievo di sangue. Seppure l’ha abbandonata sarebbe stato l’unico modo di salvare sua figlia così Daniela decide di scriverle una lettera che Barbara D’Urso legge in diretta:

“Fin da bambina ti ho sempre difeso contro tutti dicendo che ti ero comunque grata perché avevi fatto la scelta di donarmi la vita ma ora mi hai spiazzata emotivamente, mi hai disintegrata: ora consapevolmente e lucidamente mi stai togliendo la stessa vita che avevi deciso allora di donarmi. In questo momento, mamma, ti sto scrivendo dall’ospedale mentre faccio una trasfusione, dopo aver portato a scuola la mia bimba alla quale in questi giorni di disperazione ho dovuto spiegare la situazione, dalla tua esistenza alla tua decisione di non aiutarmi, ma lei mi ha chiesto con l’innocenza di un bambino: ‘E’ la mia nonna perché non ti aiuta?’. Non ho avuto la forza di risponderle, mi è solo scesa una lacrima. Io spero ancora che tu possa ripensare alla tua decisione: io voglio che tu sappia mamma che io non posso cambiare idea purtroppo ma tu sì”.

E Barbara D’Urso conclude con un appello: “Tu mamma che già l’hai abbandonata basta che ti togli un po’ di sangue in forma anonima e glielo mandi forse può essere salvata. Daniela ha anche una bambina. Ti prego, cambia idea!”.