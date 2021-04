Le Real Houisewives napoletane, le amiche nemiche che vivono all’ombra del Vesuvio, conducono una vita agiata, piena di lussi e capricci. Ecco cosa è successo nella seconda puntata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaConsiglio ViscoMarigliano (@mariaconsiglioviscomarigliano)

Per questa stagione le Real Housewives napoletane sono in sette: Raffaella, la signora delle perle di Torre del Greco; la barby girl Daniela Sabella, la provocante Stella Giannicola, la Queen Simonetta, le due new entry Alessandra e Januaria e infine l’outsider Maria Consiglio.

LEGGI ANCHE >Funerale Filippo, la sua amica è l’unica a non far parte della famiglia: chi è

Dall’aperitivo con sorpresa di Daniela allo slow jogging di Maria Consiglio: cosa è successo durante la seconda puntata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒟𝒶𝓃𝒾𝑒𝓁𝒶 (@danielasabella_official)

LEGGI ANCHE > Oggi è un altro giorno, Pupo alla conduttrice: “Quanto è antipatica…”

Le seconda puntata dello show più atteso dalle amanti del trash è online su Discovery plus. La puntata inizia con una discussione tra Simonetta, soprannominata “la blatta” da parte di Maria Consiglio, e la figlia.

Le due parlano della loro nuova villa che dovrà essere dotata di tutti i comfort e che dovrà avere addirittura un maneggio con due cavalli. La Queen Simonetta pensa che dovrà essere la figlia ad occuparsi dello stile della sua nuova dimora di lusso.

Poi entra finalmente in scena Alessandra Parlato, lei insieme con Januaria Piromallo è la new entry di questa edizione. La donna racconta di provenire da un contesto verace: quello del centro storico di Napoli, dove “ci sono i veri valori” che però le andavano un po’ stretti e perciò ha deciso di andarsene.

La bella e giovane Alessandra (lei infatti ha 34 anni ed è la meno anziana tra le protagoniste) non ha cambiato città ma semplicemente quartiere. Si è sposata e si è trasferita dai Quartieri Spagnoli a Chiaia: 10 minuti a piedi.

Dopo aver fatto una scenata con il marito perché avrebbe bisogno di una cabina armadio nella quale riporre le sue mantelle e le sue pellicce, la bella Alessandra è ospite al centro estetico di Stella per provare uno dei suoi trattamenti.

Durante il secondo episodio la barbie girl Daniela ha deciso di invitare le sue amiche a casa sua per un aperitivo in compagnia. Dopo vari drink e qualche stuzzichino succede qualcosa che turba la calma delle amiche nemiche.

Forse una folata di vento, forse una presenza “oscura”, ma a casa di Daniela Sabella è successo qualcosa di molto grave: uno specchio è caduto per terra rompendosi in mille pezzi.

Prontissima Stella Giannicola che, con il sale grosso e dell’acqua santa che porta sempre con sé, ha fatto tutto quanto si conviene in simili circostanze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒟𝒶𝓃𝒾𝑒𝓁𝒶 (@danielasabella_official)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Durante questo secondo episodio ha fatto il suo ingresso oltre ad Alessandra anche Januaria Piromallo che si definisce una nomade di spirito, una zingara, che vive tra Napoli, Milano, la Svizzera e tutto il resto del mondo.