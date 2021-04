Le pagelle e il tabellino della partita valida per la 32esima giornata di Serie A Roma-Atalanta, appena terminata

Archiviata la questione Superlega in un batter d’ali, il campionato di Serie A continua con il turno infrasettimanale. La partita delle 18:30 Roma-Atalanta inizia con le squadre molto cariche e scoppiettanti già dai primi minuti. Al 13′ Maehle serve una buona palla a Zapata che ci mette il piedone ma Pau Lopez non si fa sorprendere.

Subito dopo Gollini non riesce a trattenere e Pellegrini sta per approfittarne ma il suo tiro viene respinto dai difensori bergamaschi. Al 20′ il colombiano spreca un’altra ghiotta occasione tirando il pallone addosso al portiere. Passano tre minuti e Gollini è di nuovo protagonista su Ilicic, negandogli la rete. Al 26′ Zapata serve Gosens, il tedesco la appoggia alla perfezione per Malinovskyi che non sbaglia per il sigillo atalantino.

Roma-Atalanta, le pagelle e il tabellino della gara

Il copione del secondo tempo è sempre lo stesso, con l’Atalanta che fa la partita e la Roma che aspetta per ripartire in contropiede. La squadra di Gasperini si dimostra nettamente superiore, divorandosi però ripetutamente varie occasioni da gol. Al 60′ Mkhitaryan ci prova con un’azione personale ma il suo pallone si spegne di poco alto sopra la traversa.

Al 64′ Muriel sotto porta sbaglia una monumentale opportunità del raddoppio neroazzurro su assist di Zapata, la Roma viene graziata. Al 69′ gli ospiti rimangono con un uomo in meno per l’espulsione per somma di ammonizioni di Gosens. Al 75′ Cristante si inventa uno splendido gol dalla distanza, un bolide che va a insaccarsi in rete per il definitivo 1-1.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 7; Mancini 5,5, Cristante 7, Ibanez 5; Karsdorp 5,5, Villar 5, Veretout 5,5, Calafiori 6 (46′ Bruno Peres 6); Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 5,5 (85′ Mayoral); Dzeko 6. All. Fonseca 6

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 5,5; Djimsiti 6, Romero 7, Palomino 6; Maehle 6, De Roon 6,5, Freuler 6, Gosens 5,5; Malinovskyi 7 (59′ Pasalic 6); Ilicic 6 (59′ Muriel 5), Zapata 7 (73′ Toloi). All. Gasperini 6

Arbitro: Calvarese della sezione di Teramo

Reti: 26′ Malinovskyi (A), 75′ Cristante (R)

Ammoniti: 31′ Calafiori (R), 47′ Villar (R)

Espulsi: 69′ Gosens (A) (per somma di ammonizioni), 94′ Ibanez (R) (per somma di ammonizioni)

Migliore in campo: Zapata

Domenica sera l’Atalanta affronterà in casa il Bologna mentre la Roma volerà a Cagliari per la sfida con i sardi del pomeriggio.