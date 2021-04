Sabrina Salerno: volto coperto ma il lato A…Irresistibile – FOTO

Passano gli anni ma Sabrina Salerno è sempre la stessa. La cantante dalle forme irresistibile mostra al pubblico il suo lato migliore

Cantante, showgirl e attrice italiana. Sabrina Salerno è un’artista a trecentosessanta gradi e con la sue canzoni ha trasformato il mondo della musica nel corso degli anni. Insieme a Jo Squillo ha conquistato il palco dell’Ariston e con Siamo donne ha abbattuto ogni tipo di pregiudizio e tabù di quei tempi. Una vera rivoluzione per il Festival di Sanremo che si vide arrivare due ragazze completamente nude e senza veli.

Sabrina Salerno: la cantante dal lato A unico – FOTO

Nonostante siano passati tanti anni da allora e le due abbiano preso strade diverse, ancora oggi soprattutto tra gli adulti si parla ancora della loro performance. Addirittura durante l’edizione di Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello hanno dedicato un piccolo sketch alle artiste. Sabrina Salerno non ha mai abbandonato il mondo della musica e non rinuncia a partecipare a programmi che la riguardano. Su Instagram ha pubblicato alcune foto della sua ultima presenza in televisione, precisamente a Name that tune. Due scatti, uno più bello dell’altro, dove la cantante mostra il meglio di sé. Anche se il volto è coperto in parte dalla mascherina, il lato A è in primo piano e i fan non possono fare a meno di ammirarlo. Una camicia nera dalla scollatura esagerata fa intravedere ciò che c’è sotto.

“FA-VO-LO-SA” scrive qualcuno sotto alle foto; “Strepitosa” e poi ancora ” Semplicemente meravigliosa” commentano i fan. Secondo il parere del pubblico, la star ha già vinto il programma…ma riuscirà veramente a conquistare il primo posto? Con la sua bellezza già lo ha fatto.