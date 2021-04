Sara Croce così non si può: tutta bianca e trasparente: social in tilt – FOTO

Sara Croce, grazie all’ultimo scatto pubblicato sui social, è riuscita a far diventare bollenti i i cellulari dei suoi tantissimi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Il mondo dei social è invaso da personaggi più o meno noti che fanno di tutto per accaparrarsi l’attenzione dei vari utenti. Solo alcuni però riescono a centrare in pieno l’obiettivo con uno scatto sconvolgente nella sua semplicità. È questo il caso dell’affascinante Sara Croce che con una solo foto ha acceso tanto gli animi dei follower estasiati dal suo profilo Instagram. In questo scatto infatti la non a caso Bonas di Avanti un altro si è lasciata ritrarre seduta su uno scaletto di legno con addosso soltanto un body bianco. Le trasparenze unite alla generosità delle curve messe in risalto dal tessuto aderente hanno avuto la capacità di far andare in estasi quasi un milione di persone, tanti sono quelli che la seguono. A voler fare il conto dei cuoricini accumulati e dei commenti innamorati si può capire perché ormai la bella Sara Croce è diventata uno dei personaggi più amati e invidiati dei social.

LEGGI ANCHE -> Giorgia Palmas: audace come mai, in spiaggia mostra il suo lato migliore – FOTO

I social: croce e delizia della dolce Sara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

LEGGI ANCHE -> Francesca Ferragni in scollatura divina ed abito trasparente fa suo il web – FOTO

Se la maggior parte delle persone che quotidianamente seguono Sara Croce sui social lo fanno per ammirare la sua bellezza c’è sempre una piccola percentuale che non perde occasione per attaccarla. Fra le accuse più comuni che le vengono rivolte c’è quella di “limitarsi” a saper mostrare solo ciò che Madre Natura le ha donato. La Bonas di Avanti un altro si è ormai quasi abituata a ricevere critiche che la dipingono soltanto come una bella bambolina senza cervello. Abituata forse sì ma di certo non rassegnata. Recentemente la Croce infatti non ha voluto perdere l’occasione di rispondere proprio attraverso i social agli attacchi ricevuti. Sara ha sottolineato che, come del resto fanno ad esempio le modelle d’alta moda, lavora semplicemente con la sua immagine.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Inoltre ha voluto far notare che tali critiche vengono quotidianamente rivolte soltanto alle donne mentre non accade mai nei confronti degli uomini. La sua controparte al programma di Bonolis il Bonus non viene infatti mai criticato pur non parlando nemmeno italiano correttamente.