Come tingere sopracciglia in modo naturale: i passaggi fondamentali

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come tingere le sopracciglia in modo naturale: tutti i passaggi fondamentali.

Uno dei difetti estetici più frequenti nella zona del viso riguarda sicuramente le sopracciglia. Non è raro avere sopracciglia piuttosto chiare e che non si presentino folte. Proprio per questo motivo soprattutto nell’ultimo periodo è aumentata la moda di tingerle in modo da andare a delineare sempre di più questa zona e dare quella impressione di sopracciglia più folte.

In commercio si possono trovare tantissimi prodotti utili e, in alcuni casi, c’è addirittura chi decide di tatuarsele in maniera perenne. Ci sono anche dei rimedi del tutto naturali che possono garantire una profondità di sguardo ottima, senza arrivare ad utilizzare prodotti chimici o tatuaggi.

Rimedi naturali per colorare le sopracciglia

Uno degli ingredienti più efficaci è sicuramente il caffè. In questo caso, non dovrete far altro che versare in una ciotola 1 cucchiaio di caffè, unendolo ad 1 cucchiaio di latte. Mescolate, poi, il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e di facile applicazione. Una volta che siete certi che nel composto non vi sia la presenza di grumi, potete anche aggiungere ½ cucchiaino di miele e una spolverata di cacao fondente.

Continuate, poi, a mescolare aggiungendo anche un po’ di latte per andare a creare un composto omogeneo e denso.

Finita la preparazione del vostro composto, dovrete andare a preparare la zona per l’applicazione andandola a lavare con un detergente in modo da eliminare tutte le impurità.

Potete spalmare il composto a base di caffè sulle sopracciglia e lasciare agire per circa 15 minuti. Successivamente potete andare a rimuovere i residui con uno struccante per viso.

In questo modo avrete ottenuto una gradazione di colore molto più scura rispetto al vostro colore naturale delle sopracciglia. Aldilà di questo, appariranno anche molto più folte. Trattandosi di ingredienti naturali, potete anche andare ripetere il trattamento più volte alla settimana.