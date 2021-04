Un Posto al Sole anticipazioni 23 aprile: i Cantieri a rischio chiusura. Roberto Ferri è sempre più in pena per quello che sta succedendo all’azienda dove lavora da anni

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

I Cantieri sono sotto sequestro e Roberto Ferri è sempre più spaventato per le sorti della sua azienda. Il terribile incidente di cui è stato vittima Ernesto non è passato inosservato. Franco non ci sta all’idea che i Cantieri possano chiudere e, come promesso, vuole risolvere a tutti i costi quello che sta succedendo. Si rimette così ad indagare mentre Roberto si ritrova a confrontarsi con Pietro Abbate: è chiaro che c’entri lui.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Visualizza questo post su Instagram Un post con d i vi so da Un Posto Al So le Rai (@unpostoalsolerai3)

Da quando Michele Saviani è tornato a Napoli, le cose sono totalmente cambiate: si è ritrovato senza un lavoro e le cose con Silvia no si sono ancora sistemate. Il licenziamento dalla radio può costargli tutta la carriera e la sua famiglia è preoccupata per lui: la sua permanenza forzata in casa rischia di mandare tutto all’aria

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram U n po s t c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

Speranza anche è ritornata a Napoli ma la famiglia Del Bue ha deciso di accoglierla ad una sola condizione: non deve più mentire alla sua famiglia.