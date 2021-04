Valentina Vignali, “vestita da basket”: fisico da tre punti – FOTO

Valentina Vignali sorprende tutti: la cestista infatti è immortalata con una mise sportiva. Fisico da tre punti.

Valentina Vignali, che la cestista sia bellissima ormai è fuori da ogni dubbio e questa foto ne è la prova schiacciante. Completo da basket, lunga coda ma senza rinunciare allo smalto rosso, così si presenta l’atleta durante una sessione di allenamento. Nonostante la canotta ampia e lunga così come gli shorts che arrivano appena sopra il ginocchio, la Vignali mostra di essere una bellezza da paura. La sua mise dà adito ai fans di fantasticare.

Una foto che piace e convince i milioni di followers che rimangono senza parole davanti a questa bellissima visione. Tra i tanti commenti si legge, “Una bellissima giocatrice 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”. Quasi ottomila like in venti minuti…numeri importanti per Valentina che si conferma tra le influencers più seguite ed apprezzate.

Valentina Vignali, la FOTO in intimo che ha stregato il web: boom di like

Una delle peculiarità di Valentina Vignali risiede nella sua capacità di passare da atleta a femme fatale. I suoi scatti per Victoria’s Secret che periodicamente appaiono sul profilo Instagram, sono sicuramente un tributo alla sensualità. Stavolta la foto postata è un mezzo busto; lingerie sexy rossa in pizzo con trasparenze, un bustier ed uno slip molto mini.

Capelli indietro che fanno emergere lo sguardo seducente di Valentina. Dalla foto si evince un fisico super asciutto e dalle forme al posto giusto. Sicuramente una lingerie non alla portata di tutti, ma questa visione è da sogno.

I fans come sempre attenti nel trasmetterle tutto il loro calore.