Veronica Pivetti chi è? Carriera, famiglia e vita privata della presentatrice

Questa sera torna in tv Veronica Pivetti. Sapete tutto ma proprio tutto su di lei? Scopriamo alcune curiosità sull’attrice e conduttrice

Questa sera su Rai 3 torna “Amore Criminale”, il programma condotto da Veronica Pivetti, voce narrante di una trasmissione che si occupa di raccontare le storie di donne vittime di violenza da parte degli uomini. Sei storie per sei puntate come se fossero una sorta di docufilm che alterna interviste, ricostruzioni e materiale di repertorio.

Veronica Pivetti è un personaggio amatissimo del piccolo schermo, si divide benissimo tra conduzione e recitazione, ma sapete tutto su di lei? Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita pubblica e privata con alcune curiosità sulla sua famiglia.

Veronica Pivetti, le curiosità sulla sua vita

Abbiamo imparato a conoscere Veronica Pivetti in tante vesti nel mondo dello spettacolo: attrice, doppiatrice, conduttrice e opinionista. È nata a Milano il 19 febbraio 1965 sotto il segno dell’Acquario. Ha studiato al liceo artistico dalle Orsoline e poi si è iscritta all’Accademia di Brera inseguendo la sua passione per l’arte. Per un periodo, infatti, l’attrice ha lavorato nella bottega di un pittore, poi ha deciso di intraprendere la strada del cinema e dello spettacolo.

Sua sorella, Irene, è un altrettanto volto noto, prima della politica italiana tanto che nel 1994 è stata eletta presidente della Camera, poi anche della televisione, come giornalista e conduttrice. Veronica è stata sposata con il conduttore radiofonico Giorgio Ginex dal 1996 al 2000, poi la loro storia è finita. I due non hanno avuto figli. La conduttrice di “Amore Criminale” al momento è single, vive a Roma insieme ad una sua amica, Giordana, che per lei è come una sorella.

La sua carriera è tempestata di successi. Ha esordito a soli sette anni come doppiatrice. Ha dato la sua voce a tanti personaggi di famosi cartoni animati come Dragon Ball, Danguard, Tazmania, Widget e Sailor Moon. “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone che l’ha notata e l’ha voluta nel cast, è stato il suo primo film.

Da qui in avanti tanti ruoli importanti come la conduzione del Festival di Sanremo nel 1998 insieme a Raimondo Vianello ed Eva Herzigová. Dagli anni Duemila in poi ha preso parte a tantissime fiction di successo targate Rai, una tra tutti “Provaci ancora prof!”.