Si toglie la vita in casa: evacuato l’intero condominio

Un uomo di 50 anni si è tolto la vita a Vittorio Veneto, (Treviso) aprendo i rubinetti del gas, circostanza che ha messo in pericolo l’intero palazzo dove viveva.

Dramma a Vittorio Veneto, (Treviso) dove ieri pomeriggio un uomo di 50 anni si è tolto la vita in casa aprendo i rubinetti del gas del proprio appartamento. A lanciare l’allarme sono stati i vicini che, sentendo il forte odore, hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i carabinieri che, fatta irruzione nell’abitazione, hanno ritrovato il corpo senza vita dell’uomo. I residenti dello stabile, messi seriamente a rischio dal gesto del 50enne, sono stati evacuati per sicurezza.

Un estremo gesto che poteva trasformarsi in una tragedia, quello compiuto da un 50enne nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 aprile, a Vittorio Veneto, comune in provincia di Treviso. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de La Tribuna di Treviso, il 50enne, affetto da crisi depressive, avrebbe aperto i rubinetti del gas della propria abitazione, un appartamento in via Leopardi, nel quartiere di Ceneda, per togliersi la vita. Una gesto che ha messo a rischio tutti i residenti dello stabile: una fiamma avrebbe potuto provocare una deflagrazione. Proprio i vicini di casa, sentendo il forte odore di gas hanno subito lanciato l’allarme.

Presso il condominio sono arrivati, in pochi minuti, i vigili del fuoco ed i carabinieri che entrando nell’alloggio hanno rinvenuto il corpo esanime del 50enne. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso. I pompieri hanno subito chiuso le valvole centrali ed hanno evacuato i residente per sicurezza. Sul posto, scrive La Tribuna di Treviso, è sopraggiunto anche il personale dell’Italgas per i controlli del caso.

I militari dell’Arma stanno ora cercando di chiarire quali siano le ragioni che abbiano spinto il 50enne, che viveva da solo, a compiere un simile gesto. Non è chiaro se l’uomo abbia lasciato un biglietto o un messaggio per spiegare le ragioni di quanto messo in atto.