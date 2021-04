Workout cardio: allenarsi con Mad Carolina non è mai stato così semplice

Annoiati dalla solita routine? Abbiamo noi la soluzione giusta per voi, seguiteci per sedute di allenamento. Il workout di oggi è cardio

Da mesi le palestre sono chiuse e allenarsi a casa senza un percorso da seguire diventa sempre più difficile. L’estate però si avvicina ed è il momento di rimettersi in forma con una serie di allenamenti, passeggiate all’aperto e una sana alimentazione. Su Instagram non mancano i consigli da parte delle influencer che mostrano quello che fanno per mantenere la linea. La nostra proposta del giorno è il circuito cardio di Mad Carolina, una ragazza che con allenamenti mirati e sana alimentazioni ha ottenuto grandi risultati.

Mad Carolina e il suo workout cardio

Il circuito cardio che vi proponiamo oggi prevede diversi esercizi che potrete fare a casa o in giardino. Saranno necessari dei pesetti, ma se non li avete andranno bene anche due bottiglie d’acqua. Ecco in cosa consiste il workout:

20 clean e press (10 per parte); 20 plank twist; 12 jump sumo squat; 20 abs twist; 12 affondi laterali; 15 butterfly sit up; 8 burpees no jump.

L’obiettivo del circuito è la velocità. Infatti dovrete fare più giri possibili in30 minuti e senza recupero tra un esercizio e l’altro. Si consigliano circa quattro/ cinque round. Prima di iniziare ricordatevi sempre di prendervi dieci minuti per il riscaldamento e una volta finito il workout sono poi necessari circa dieci minuti di stretching per allungare i muscoli.

E voi che aspettate? Fate vedere la grinta che è in voi e iniziate questo nuovo percorso all’insegna del benessere e di una stilo di vita corretto. Allenamento, costanza e sana alimentazione faranno di voi una persona nuova. Mad Carolina ha già cominciato, ora tocca a voi!