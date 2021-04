3 anni per il principino Louis: la FOTO scattata da Kate manda in tilt i social

In casa Royal Family, dopo i giorni dolorosi per il lutto di Filippo, si respirano attimi di serenità. Oggi il principino Louis compie tre anni.

Nella Royal Family torna per un attimo la serenità. Il principino Louis festeggia oggi tre anni. Dopo il dolore vissuto in questo periodo per via della scomparsa del Principe Filippo, arriva un momento felice.

Tuttavia Louis Arthur festeggia il compleanno anche quest’anno in pandemia. Pertanto non sono previste celebrazioni sfarzose. Per il principino si terrà una festa privata tra pochi intimi.

Sull’account Instagram della famiglia reale arrivano gli auguri virtuali con una foto che mostra Luis. Uno scatto realizzato da Kate nel primo giorno di asili del bimbo. La foto mostra un’incredibile somiglianza tra madre e figlio. Sorriso radioso e occhi profondi li accomunano.

Il bimbo viene immortalato in bicicletta. Scarpine da ginnastici e zainetto in spalla, si mostra pronto verso la nuova avventura dell’asilo. La foto, scattata a Kensington Palace, la residenza della famiglia, è molto naturale e si discosta rispetto agli scatti tradizionali della famiglia reale.

Principino Luis: inizia nuova avventura

Luis è il più piccolo di casa. Fratello di George, 7 anni, e Charlotte, a luglio 5 anni, ha iniziato l’asilo presso la Willcocks Nursery School. Un inizio importante posticipato solo ad aprile per via della situazione di pandemia.

Il compleanno del principino è molto vicino a quello della Regina. Due giorni fa Elisabetta ha compiuto 95 anni. Un triste compleanno quest’anno per la sovrana rimasta vedova. Pertanto ha trascorso questa ricorrenza in silenzio. Si è infatti ritirata per qualche tempo.

Oltre al lutto del marito, ha perso il caro amico Michael Oswald. Quest’ultimo è morto proprio il giorno del funerale di Filippo.