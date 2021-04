Ecco tutte le curiosità che cercavate sul cantante romano fresco del successo sanremese e che ha appena pubblicato il suo ultimo album.

Achille Lauro è il nome d’arte di Lauro De Marinis, classe 1990, nato a Verona ma cresciuto a Roma. Suo padre professore universitario e magistrato della Corte di Cassazione non ha rapporti con il figlio, il quale invece mantiene vivo il legame con sua madre, attuale amministratrice della sua holding.

All’età di 14 anni sceglie di andare a vivere con il fratello maggiore Federico grazie al quale si avvicina al mondo del rap underground e del punk rock.

Dopo gli esordi con il gruppo il Quarto blocco, emerge iniziando una carriera da solista che lo porta dritto al successo.

La vita privata di Achille Lauro

La consacrazione artistica arriva nel 2018 con la partecipazione a Sanremo dove presenta il brano Rolls Royce, pezzo trasversale e anticonformista che non è stato esente da critiche.

L’anno successivo è tornato a Sanremo con Me ne frego dove ogni sera ha interpretato un personaggio diverso nel quale si è voluto immedesimare, facendo conoscere al pubblico le sue doti di artista a tutto tondo.

L’ultima partecipazione alla kermesse è stata in veste di ospite dove ha rappresentato cinque quadri pregni di significato.

Oggi Achille è uno dei cantautori di maggior rilievo sulla scena nazionale e con il suo ultimo album Lauro sta scalando le vette delle classifiche.

Riguardo la sua vita privata non si sa molto, infatti l’artista è riservatissimo e non ama mettere in piazza i suoi sentimenti.

Sembrerebbe che al suo fianco ci sia una ragazza che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo: si chiama Francesca e i due starebbero insieme da circa 3 anni.