Il cantautore romano questa sera è ospite di Pio e Amedeo a Felicissima sera e si trova a rispondere a una domanda spiazzante. Ecco come.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeamedeo83)

Dopo un simpatico siparietto dove Pio e Amedeo si presentano travestiti come Achille Lauro e Boss Dom sul palco dell’Ariston, cantando Me ne frego, entra in scena l’artista romano.

Dopo la presentazione si siede dietro al bancone, che riprende la trasmissione di ,Fabio Fazio, Che tempo che fa, e risponde alle domande imbarazzanti del duo comico.

Ovviamente i due non usano troppi giri di parole e chiedono al cantautore ciò che tutti si domandano ma non si permetterebbero mai di domandare.

“Achille, ci rispondi?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Non ci vanno piano e appena Lauro si siede la prima cosa che gli dicono è questa: “Tu hai sempre parlato di un amore libero che non deve essere giudicato, un amore che non ha sesso ma la domanda che tutti si fanno è una: Achille, ti piace la f……?“

A quel punto il cantante non può che sorridere per nascondere l’imbarazzo ma tuttavia ha la risposta pronta e spiazza Pio: “Diciamo che di sicuro non più di quanto piace a te!“.

E il comico foggiano risponde: “Beh, è comunque un ottimo risultato!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeamedeo83)

Una risposta che spiazza tutti ma che mostra quanta genuinità e originalità c’è nel cantante che non si lascia intimidire da domande scomode e sa sempre qual è la cosa giusta da dire soprattutto quando si affrontano temi come questo.