Alessandra Amoroso: il suo “Sorriso Grande” manda in tilt il web. Strepitosa – FOTO

Alessandra Amoroso. La cantante pugliese pubblica sul suo profilo Instagram un’immagine meravigliosa. Nuovo progetto in uscita. Il pubblico ammira la sua bellezza e aspetta nuove occasioni per poter apprezzare la sua voce stratosferica

Alessandra Amoroso è stata la regina dei tormentoni durante le ultime due stagioni estive con i pezzi Mambo Salentino e Karaoke. Ritenterà il colpaccio anche quest’anno? Nel frattemmpo, con l’avvicinarsi del mese di maggio, tenta di scaldare queste fredde e inusuali settimane primaverili sfornando ben due nuovi singoli: Piuma e Sorriso grande.

I brani sono stati rilasciati quasi contemporaneamente con solo un giorno di distacco e presentati attraverso un concerto realizzato in live streaming. I numeri portati a casa sono stupefacenti. In pochissimo tempo dalla pubblicazione dei video clip sulla piattaforma Youtube, Sorriso Grande conta 2 milioni di visualizzazioni, Piuma sfiora il milione. Passaggi in radio a profusione e boom su Spotify.

L’arma vincente di Alessandra Amoroso? Sicuramente il suo talento fuori misura, ma non solo. Scopriamo di più.

Alessandra Amoroso: le sue dichiarazioni a Il Punto Z

L’ironia, la straordinaria capacità di non prendersi troppo sul serio e di sapere ridere insieme al suo pubblico. Queste doti straordinarie hanno reso Alessandra Amoroso un personaggio tanto amato. Volete una prova? Basta guardare il suo ultimo post pubblicato su Instagram. Distesa sul letto in un mini dress a fiori, avvolta in un cardigan rosso fuoco, raggiante e allegra, scrive in didascalia: “Stamattina mi sono svegliata truccata e pettinata… ah no, non era stamattina”.

Solo due giorni fa aveva strappato una risata al pubblico di Mediaset, facendo un duetto insieme a Tommaso Zorzi, cimentandosi in una canzone decisamente inaspettata: Le tagliatelle di Nonna Pina. Proprio in occasione di un’intervista rilasciata al vincitore del Grande Fratello Vip durante la trasmissione Il Punto Z ha parlato anche della sua vita sentimentale: “Sono single. Ho imparato ad amare me stessa. Meglio single che male accompagnata. Sto talmente bene che prendo tutte le cose belle che stanno arrivando e le tengo per me, in una punta sana di egoismo”.

Il pubblico non vede l’ora di poterla ammirare dal vivo. Purtroppo, non ci sono ancora eventi disponibili per il 2021. Dovremo aspettare l’11 giugno 2022 a Reggio Emilia per un suo concerto. Nel frattempo, Alessandra Amoroso è apparsa a Piazza del Popolo a Roma per dare sostegno ai lavoratori dello spettacolo durante la manifestazione dei Bauli, esuasti dalla la situazione di stallo che si potrae da oltre un anno, in merito alla chiusura delle attività culturali per colpa della pandemia da Coronavirus.