Amici, la confessione di Martina Miliddi spiazza tutti: la verità su Aka7even

Ospite della puntata di Verissimo in onda domani, Martina Miliddi, ultima eliminata di Amici 2020, ha fatto delle confessioni scottanti in merito al proprio rapporto con Aka7even

Il rapporto che Martina Miliddi e Aka7even hanno creato negli scorsi mesi ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori. I due, che sembravano legati da un profondo sentimento, si sono in realtà allontanati nel corso delle ultime settimane, facendo sprofondare i loro fan nello sconforto più totale. Come se non bastasse, durante l’ultimo serale, la ballerina è stata anche eliminata dalla nota trasmissione televisiva.

Ospite della puntata di Verissimo che andrà in onda domani, Martina si è raccontata a Silvia Toffanin, parlando della perdita di suo padre e, soprattutto, del rapporto che attualmente la lega ad Aka7even: i dettagli.

Amici, la confessione di Martina Miliddi su Aka7even: “Non volevo che soffrisse”

Dalle informazioni trapelate tramite l’ufficio stampa, le parole che Martina Miliddi ha speso in merito alla propria relazione con Aka7even sono apparse inequivocabili. La giovane, intervistata da Silvia Toffanin, avrebbe confermato la rottura con il compagno di banco della scuola di Amici. “La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola. Non volevo che soffrisse“, ha confessato la ballerina, pur confermando di serbare un ricordo bellissimo del cantante.

“Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio“: queste le parole dell’ultima eliminata del talent, che sarà ospite proprio domani nel salotto di Verissimo. Con l’occasione, Martina ha anche avuto modo di parlare della morte di suo padre: un evento che ha terribilmente segnato la sua vita e che l’ha spinta a credere ancora di più nella sua passione per la danza.

“Ho sempre cercato di ricordarlo con la danza. Quando mi manca ballo, lui era fiero di me“, ha detto la Miliddi, che indubbiamente avrà la possibilità di dimostrare la propria bravura nei palcoscenici di tutto il mondo.