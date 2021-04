Andrea Zenga, frequenta un’altra donna? Tutta la verità

La vita sentimentale di Andrea Zenga continua a catturare l’attenzione. Fidanzato con Rosalinda Cannavò, alcune voci sulla presenza di un’altra fiamma hanno catturato i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Riflettori puntati sulla vita sentimentale di Andrea Zenga. L’ex gf ha stupito il pubblico durante la permanenza nella casa per la sua relazione con Rosalinda Cannavò. Una coppia uscita dal reality oggi solida più che mai.

A disturbare l’idillio sembra esservi tuttavia un terzo incomodo. Secondo alcune indiscrezioni nella vita di Andrea sarebbe presente un’amante. Quest’ultima sarebbe una donna matura molto infatuata di Zenga. Le voci si sono diffuse a macchia d’olio sul web tanto che l’ex gf ha dovuto intervenire per fare chiarezza.

LEGGI ANCHE > Andrea Zenga pubblica una foto e Rosalinda non ci sta: scatta la lite via social

Andrea Zenga sull’ipotesi di un’altra relazione: la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

LEGGI ANCHE > Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: la coppia si separa. Cosa è successo

In queste settimane le voci sulla presenza di un’amante di Zenga hanno acceso il gossip. La donna starebbe minando la storia di Zenga e Cannavò, nato nella casa più spiata d’ Italia. La nuova fiamma sembrerebbe essere in avanti con l’età.

Le voci hanno preoccupato i fan conquistati da sempre dall’amore tra Andrea e Rosalinda. Usciti dalla casa, i due si sono presentati alle famiglie reciproche e sono vicinissimi alla convivenza. Un amore per cui la Cannavò ha lasciato il suo compagno Giuliano Condorelli.

A chiarire sull’argomento è intervenuto Zenga stesso. L’ex gf ha ironizzato sulla situazione. Inoltre ha commentato anche le voci sulla sua prossima partecipazione al format di Temptation Island.

“Ecco per chi di voi non lo sapesse ho un terzo incomodo, andrò a Temptation Island a fare il tentatore dove non tenterò nessuno perché sono una palma! La prima donna vera l’ho rinchiusa nell’armadio”, le parole di Zenga.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Parole con cui smentisce in modo ironico le voci relative alla presenza di un’amante nella sua vita.